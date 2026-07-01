Salió a la luz un detalle inédito sobre los momentos posteriores al accidente que terminó con la vida de Ernestina Pais.

En las últimas horas se conoció un detalle inédito sobre los momentos posteriores al accidente que terminó con la vida de la actriz y periodista Ernestina Pais. Tras el impacto contra una formación del Tren de la Costa, cuando intentaba cruzar un paso a nivel, el celular de la fallecida salió despedido y comenzó a sonar de manera insistente.

Durante una emisión en vivo de LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito reveló que varias personas que se encontraban en el lugar se acercaron al teléfono al escuchar las reiteradas llamadas y, por un instante, creyeron que Ernestina aún podía estar con vida.

En ese contexto, explicó: “Su celular quedó al costado del camino y veían que estaba José María Muscari llamando desesperadamente porque Ernestina tenía función en Tigre”.

El trágico accidente que terminó con la vida de Ernestina Pais

La conductora y periodista Ernestina Pais falleció tras un trágico accidente ferroviario ocurrido el viernes 26 de junio en el paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano, en Martínez, partido de San Isidro. Según la autopsia, se determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo encéfalo craneano grave.

Por otra parte, la información revelada hasta el momento indica que conducía con el registro suspendido por haberse negado previamente a realizar un test de alcoholemia. A raíz de esto, la fiscalía ordenó pericias toxicológicas para determinar en qué estado se encontraba al momento del impacto, por lo que esa investigación continúa en curso.

Durante los últimos años, la actriz Ernestina Pais habló públicamente sobre sus problemas con el alcohol. Asimismo aseguró que la pandemia marcó un punto de quiebre, ya que su consumo se descontroló y la situación se volvió insostenible. Además explicó que su adicción comenzó como una forma de adormecer heridas emocionales.