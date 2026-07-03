Banco Provincia bajó las tasas para refinanciar deudas.

En un contexto económico adverso que golpea con dureza los ingresos de los hogares, el Banco Provincia anunció una reconfiguración profunda de sus políticas de asistencia financiera. La banca pública bonaerense presentó "Ponete al día", un nuevo plan integral de refinanciación de deudas que introduce una sensible reducción en las tasas de interés, amplía los plazos de pago y flexibiliza las condiciones de acceso para los clientes que entraron en morosidad hasta el 31 de mayo de 2026.

La iniciativa, que profundiza las acciones paliativas lanzadas a comienzos de año, busca acompañar a las familias para que puedan regularizar su situación financiera con un costo significativamente menor. El foco del programa está puesto en los sectores más vulnerables: aquellos trabajadores con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos, empleados del sector público bonaerense y los más de 2,1 millones de personas que perciben sus jubilaciones y pensiones a través de la entidad.

“Frente a un escenario económico que golpea los ingresos y aumenta las dificultades para afrontar compromisos financieros, el gobernador Axel Kicillof nos pidió que desde la banca pública hagamos el máximo esfuerzo para llegar a las familias con soluciones más accesibles que permitan recuperar capacidad de pago”, indicó el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo.

El nuevo esquema de tasas y plazos hasta 72 meses

El eje central del anuncio es la reducción del costo financiero y la posibilidad de extender los planes de pago hasta en 72 meses (6 años). Las condiciones se encuentran segmentadas según el perfil del cliente y el nivel de retraso de la deuda:

Mora temprana (hasta 90 días de atraso)

Tasa del 39% anual: Exclusiva para trabajadores con ingresos de hasta 4 salarios mínimos ($1.470.000). Bajo esta modalidad, por cada $1.000.000 de deuda refinanciada a 72 meses, la cuota mensual estimada queda fijada en $36.110 .

Exclusiva para trabajadores con ingresos de hasta 4 salarios mínimos ($1.470.000). Bajo esta modalidad, por cada $1.000.000 de deuda refinanciada a 72 meses, la cuota mensual estimada queda fijada en . Tasa del 50% anual: Aplicable a los trabajadores del sector público, jubilados y pensionados que cobran habitualmente sus haberes en el Banco Provincia.

Mora avanzada (más de 90 días de atraso)

Tasa del 31% anual: Diseñada especialmente para personas en situación de sobreendeudamiento extremo (casos donde una refinanciación convencional afectaría más del 50% de sus ingresos mensuales). Para este segmento, la cuota mensual estimada por cada $1.000.000 de deuda a 65 o 72 meses de plazo desciende a $30.732 .

Diseñada especialmente para personas en situación de sobreendeudamiento extremo (casos donde una refinanciación convencional afectaría más del 50% de sus ingresos mensuales). Para este segmento, la cuota mensual estimada por cada $1.000.000 de deuda a 65 o 72 meses de plazo desciende a . Tasa del 32,5% anual: Para agentes de la administración pública y beneficiarios previsionales de la entidad en situación de mora avanzada.

El foco del plan está en quienes registran ingresos menores a cuatro salarios mínimos y aquellos que cobran salarios, jubilaciones y pensiones en el Banco Provincia.

Tarjetas de crédito: plan especial y un beneficio inédito

Uno de los puntos más salientes del anuncio de la banca provincial es el esquema específico para regularizar los saldos de tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la institución.

Quienes registren un atraso de hasta 70 días en el pago de sus resúmenes y acumulen deudas de hasta $10 millones, podrán refinanciar el saldo total a una tasa del 41% anual en 60 cuotas mensuales. Bajo estas condiciones, el valor de la cuota fija mensual se estima en $39.418 por cada millón de pesos refinanciado.

A diferencia de las reestructuraciones bancarias tradicionales del mercado —que suelen bloquear de forma inmediata los plásticos—, esta medida incluye un beneficio excepcional: la tarjeta de crédito se mantendrá operativa por el margen que quede disponible tras consolidar la deuda. De este modo, si un usuario dispone de un límite de compra de $2.000.000 y decide refinanciar un saldo pendiente de $500.000, el plástico continuará activo con un tope de uso renovado de $1.500.000.

El impacto de la crisis en números

Los resultados comerciales del primer semestre del año exponen con claridad el impacto de la recesión generalizada. Entre enero y junio de 2026, el Banco Provincia concretó más de 67.000 acuerdos de recupero de deudas por un monto global de $270.000 millones, lo que representa un fortísimo incremento del 157% en comparación con el mismo período de 2025.

Al respecto, Cuattromo analizó la delicada coyuntura social: “Los acuerdos alcanzados este año reflejan el impacto que están teniendo las políticas económicas del Gobierno nacional sobre los hogares bonaerenses. Frente a esa realidad, nos toca redoblar esfuerzos para seguir presentes con herramientas que protejan a las familias y las ayuden a atravesar este momento”.

Cómo y dónde gestionar el trámite de refinanciación

La entidad dispuso múltiples canales virtuales y presenciales para facilitar la autogestión y evitar demoras administrativas: