Salario Mínimo, Vital y Móvil: de cuánto es en julio 2026

El salario mínimo fue actualizado por el Gobierno

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) volvió a actualizarse en julio, de acuerdo con el cronograma de incrementos dispuesto por el Gobierno nacional. La suba fue establecida mediante la Resolución 9/2025, luego de que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo no lograra consensuar un nuevo valor entre representantes de trabajadores y empleadores.

El SMVM representa el ingreso mínimo que debe percibir un trabajador registrado que cumple la jornada legal completa y, además, funciona como referencia para distintos programas sociales, prestaciones y beneficios administrados por el Estado.

¿De cuánto es el Salario Mínimo en julio de 2026?

Desde julio de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil quedó establecido en:

Trabajadores mensualizados: $372.400 .

. Trabajadores jornalizados: $1.862 por hora.

El nuevo monto representa un incremento de $4.600 respecto de junio, cuando el salario mínimo era de $367.800 para quienes cumplen la jornada laboral completa.

Aumento del salario mínimo

¿Cuánto será el Salario Mínimo en agosto?

El cronograma oficial ya fijó una nueva actualización para agosto de 2026.

A partir de ese mes, el SMVM ascenderá a:

$376.600 para trabajadores mensualizados.

para trabajadores mensualizados. $1.883 por hora para trabajadores jornalizados.

El valor del salario mínimo sufrió un deterioro que ya no es capaz ni de cubrir una canasta básica de alimentación ficticia en los comercios al paso de Once, Constitución o Retiro, centros de transporte caracterizados por precios populares que escapan a la lógica inflacionaria. Los trabajadores de menores ingresos, más cercanos al umbral de la remuneración básica, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad que hasta les impide comer saludablemente.

El dato surge de un relevamiento realizado por El Destape, que comparó el valor del salario mínimo con distintas combinaciones de comidas disponibles en los principales nodos de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es tal la caída del salario mínimo, que de contar con ese ingreso, sería imposible financiar el gasto mensual destinado a desayunar, almorzar, merendar o cenar fuera de un hogar durante la jornada laboral.

¿Para qué sirve el Salario Mínimo?

Además de fijar el piso salarial para los trabajadores registrados, el SMVM se utiliza como referencia para determinar distintos beneficios y prestaciones del Estado.

Entre ellos se encuentran:

Prestación por Desempleo.

Programas sociales.

Becas y subsidios.

Topes de ingresos para algunos beneficios.

Cuotas alimentarias fijadas por la Justicia.

A diferencia de las jubilaciones y asignaciones familiares, que se ajustan mensualmente por inflación, el Salario Mínimo no cuenta con un mecanismo automático de actualización y sus modificaciones dependen de las decisiones del Gobierno o de los acuerdos alcanzados en el Consejo del Salario.

Cuánto vale el salario mínimo con aumento

Prestaciones de ANSES vinculadas al Salario Mínimo

La actualización del SMVM también impacta sobre algunos beneficios administrados por ANSES.

Entre los principales valores vigentes para julio se encuentran:

Jubilación mínima con bono: $481.989,33.

$481.989,33. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $399.591,46.

$399.591,46. Pensiones No Contributivas (PNC): $358.392,52.

$358.392,52. Pensión para Madres de siete hijos: $481.989,33.

$481.989,33. Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049.

$148.049. AUH por hijo con discapacidad: $482.062.

En el caso de la Prestación por Desempleo, el monto máximo también se actualiza con el Salario Mínimo, por lo que durante julio el tope asciende a $372.400, mientras que el mínimo queda fijado en $186.200.