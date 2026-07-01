Paritarias: qué gremios cobran con aumento en julio 2026

Ranking de paritarias en julio

Las paritarias continúan marcando el ritmo de la evolución de los salarios durante 2026. En julio, distintos gremios comenzarán a cobrar con nuevos aumentos, mientras otros continúan negociando revisiones para intentar recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación.

La dinámica de las negociaciones cambió respecto de años anteriores. Los acuerdos anuales fueron reemplazados por actualizaciones más frecuentes, con incrementos escalonados y cláusulas de revisión que permiten ajustar los salarios según la evolución de los precios.

Qué paritarias firmaron buenos acuerdos salariales

Qué gremios cobran con aumento en julio

Empleados de Comercio

Los trabajadores mercantiles percibirán una nueva escala salarial como consecuencia de la incorporación al salario básico de conceptos que hasta ahora se abonaban como sumas no remunerativas. La actualización modifica la base de cálculo de adicionales, aguinaldo, vacaciones y futuros aumentos para los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo 130/75.

Sanidad

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) acordó una recomposición salarial para el trimestre junio-agosto. El esquema contempla:

3,7% en junio.

2% en julio.

1,6% en agosto.

Además, los trabajadores cobrarán una suma fija no remunerativa de $90.000 tanto en junio como en julio, mientras que en agosto percibirán otros $80.000.

UOCRA

Los trabajadores de la construcción recibirán en julio un aumento del 2% sobre los salarios de junio, como parte del acuerdo paritario firmado con las cámaras empresarias. El convenio también mantiene el pago de sumas extraordinarias no remunerativas durante este mes.

Estatales nacionales

Los empleados de la Administración Pública Nacional cobrarán en julio un incremento del 2,1%, correspondiente al segundo tramo de la paritaria trimestral. El acuerdo también prevé un aumento del 1,9% para agosto y un bono extraordinario de $50.000, que se abonará ese mismo mes.

Salarios con mejores aumentos en julio

Qué gremios siguen negociando

Camioneros

La Federación Nacional de Camioneros continúa analizando una revisión salarial correspondiente al acuerdo firmado en marzo. La discusión gira en torno a una compensación por el desfasaje entre inflación y aumentos otorgados durante el semestre, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo.

Alimentación

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) acordó una mejora salarial del 9% entre mayo y agosto. El entendimiento también incluye una suma fija no remunerativa de $120.000, distribuida en cuotas, además de una actualización de las escalas salariales.

Los gremios que mejor evolucionaron en el primer semestre

Según los acuerdos alcanzados durante los primeros meses del año, algunos sindicatos lograron mantener una evolución salarial por encima de otros sectores.

Entre ellos se destacan: