El apoyo de los compañeros reduce la tensión en momentos críticos.

Los penales en los mundiales de fútbol suelen ser el momento más tenso y decisivo del torneo, donde un solo tiro puede definir el destino de un equipo. Bajo la mirada de millones de personas, la presión se vuelve un factor clave que afecta el rendimiento de los jugadores y convierte este acto en un laboratorio para estudiar cómo se enfrentan situaciones de alta exigencia.

Geir Jordet, profesor de fútbol y psicología en la Norwegian School of Sport Sciences, profundizó en este fenómeno para entender no solo el comportamiento de los futbolistas, sino también para extraer enseñanzas aplicables a cualquier persona que deba rendir bajo presión. Su estudio, publicado en Nature, combina datos históricos, análisis de videos y entrevistas con jugadores y entrenadores para revelar cómo la presión impacta en el desempeño deportivo.

La ciencia detrás de los penales: ¿por qué fallan los mejores?

Jordet destaca que la presión no afecta únicamente al fútbol. Por ejemplo, los mejores jugadores de baloncesto en Estados Unidos fallan más tiros libres en los momentos críticos, los golfistas de élite erran más putts cuando hay mucho en juego, y en el tenis aumentan los errores no forzados en puntos decisivos. Esto demuestra que incluso los atletas más experimentados sienten el peso de la presión cuando la situación es crucial.

En el caso puntual de los penales, el riesgo de fallar se incrementa considerablemente cuando el jugador sabe que errar significa la eliminación inmediata de su equipo. Jordet explica que “la presión absoluta, cuando un solo tiro decide el futuro, incrementa el riesgo de error”. Esta realidad no distingue entre profesionales y amateurs, ya que todos pueden verse afectados por la magnitud del desafío.

Además, el experto señala que históricamente los equipos no se preparaban para estas definiciones. Los entrenadores evitaban planificar quiénes patearían y los jugadores mostraban ansiedad, intentando ejecutar el tiro lo antes posible. Sin embargo, algunos comenzaron a cambiar esta mentalidad, como la selección de Inglaterra, que desde 2018 implementó el “penalty project” con la colaboración de Jordet, dejando de lado la creencia de que los penales son cuestión de azar.

La presión absoluta incrementa el riesgo de error en los penales.

Gracias a esta estrategia basada en la preparación, el control y el análisis, Inglaterra mejoró su rendimiento: pasó de perder seis de siete definiciones entre 1990 y 2012 a ganar tres de cuatro desde 2018. Jordet destaca que aunque no se puede replicar la presión real en los entrenamientos, es fundamental incluir ejercicios con dosis menores de ansiedad para “vacunar” a los jugadores y mejorar su respuesta en situaciones reales.

Este concepto de “inoculación” frente a la presión se extiende a otros ámbitos. Por ejemplo, estudiantes pueden practicar con exámenes simulados y aspirantes a un empleo pueden ensayar entrevistas con pequeñas recompensas o castigos para prepararse mejor ante el estrés.

El artículo también resalta que el éxito ante la presión extrema no depende solo de la fortaleza individual. Los mejores ejecutores de penales se apoyan en el equipo. Un gesto tan simple como el arquero entregando el balón al pateador o la presencia de un compañero para acompañar emocionalmente al jugador son ejemplos claros de cómo el apoyo social ayuda a manejar la tensión.

Inglaterra pasó de perder 6 de 7 a ganar 3 de 4 definiciones.

Jordet extiende esta idea a cualquier situación de alta tensión en la vida, como negociaciones o presentaciones laborales, donde el respaldo y la pertenencia a un grupo brindan protección frente a la presión. Además, destaca la importancia del liderazgo en estos momentos: los entrenadores tienen apenas tres minutos para organizar al equipo y transmitir confianza, y los que mejor lo hacen son quienes planificaron con anticipación y se conectan emocionalmente con los jugadores.

En definitiva, la investigación de Jordet muestra que los penales en los mundiales reflejan un desafío humano universal. La gestión adecuada de la presión, la preparación meticulosa y el apoyo social son estrategias que no solo mejoran el rendimiento en el deporte, sino que también pueden aplicarse a cualquier situación donde la tensión y la responsabilidad sean altas.