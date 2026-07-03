3 cortes de pelo en tendencia para mujeres de 60 años o más: frescos y rejuvenecedores.

Hay tres cortes de pelo para mujeres de 60 años o más que ya son tendencia este 2026 y que se destacan por ser muy favorecedores. Te ayudan a verte mucho más descansada, joven y fresca, sin necesidad de peinarlo demasiado ni de ir a la peluquería tan seguido.

"Cuando eliminamos líneas excesivamente rectas o rígidas, el rostro se suaviza de inmediato", dice Pedro Moreno, estilista capilar y Education Manager de Jean Louis David, en diálogo con Clara. Por otro lado, a los 60 el cabello suele empezar a caerse o quebrarse y a ser menos denso. Por esta razón, recomiendan capas sean naturales y no tan marcadas.

"Deben ser muy sutiles y largas, para no perder cuerpo", señala Rosi Fernández, directora del Salón Ananda Ferdi en Madrid. El equilibrio entre ligereza y volumen es lo que garantiza un resultado favorecedor y fácil de mantener. Además de las capas, los flequillos también lideran las tendencias de cortes de pelo.

"Puede rejuvenecer muchísimo porque enmarca y suaviza el rostro", asegura Rosi Fernández. Sin embargo, no todos funcionan igual: los diseños excesivamente rectos y densos pueden endurecer los rasgos, especialmente en cabellos finos o en rostros pequeños. ¿Lo más favorecedores? Los flequillos cortina, largos o ligeramente desfilados, integrados en las capas.

3 cortes en tendencia para mujeres +60 años

Graphic bob

El graphic bob se posiciona como una de las versiones más sofisticadas del clásico corte bob. Su principal característica son las líneas definidas y los contornos rectos, que ayudan a crear un efecto más estructurado y con carácter. Según el estilista capilar Pedro Moreno, "es ideal para rostros que quieren estructura y presencia". Para las que buscan un acabado más personalizado, puede complementarse con un flequillo lateral o tipo cortina, logrando un resultado elegante, actual y fácil de adaptar a distintos estilos.

Cortes de pelo para mujeres de 60 años o más, en tendencia para este 2026.

Bixie

A medio camino entre el pixie y el bob, el bixie sigue ganando terreno entre quienes desean un cambio de look práctico sin renunciar a la versatilidad. Mantiene una longitud corta, pero permite trabajar capas y texturas para conseguir más movimiento y volumen. Además, puede llevarse tanto liso como con ondas suaves. Desde la peluquería Jean Louis David destacan que "ha ganado mucha popularidad porque es un corte muy versátil, cómodo de llevar y con un punto moderno que se adapta fácilmente a todo tipo de rostros y texturas de cabello".

Cortes de pelo para mujeres de 60 años o más, en tendencia para este 2026.

Short shag

La versión corta del shag continúa siendo una de las grandes tendencias de 2026. Este corte se caracteriza por las capas marcadas, el volumen en la parte superior de la cabeza y un contorno que enmarca el rostro de manera suave. El resultado es un look desenfadado, ligero y lleno de movimiento. También es una excelente opción para quienes llevan canas, ya que las distintas capas ayudan a potenciar los reflejos naturales del cabello blanco y aportan mayor dimensión y luminosidad.