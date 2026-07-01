Inesperado: una reconocida figura se despide de C5N luego de 13 años en el canal

Una emblemática figura del periodismo decidió abandonar C5N a raíz de un proyecto personal

Tras 13 años de trayectoria en C5N, el periodista y conductor Julián Guarino decidió dar un paso al costado y despedirse de la pantalla del canal. La decisión se dió con el objetivo de enfocarse de lleno en un proyecto profesional propio, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Dentro del canal, inició su recorrido junto a Antonio Laje, en el recordado pase desde A24. A partir de entonces, integró distintos ciclos de la señal, varios de ellos en el rol de conductor. Sin embargo, el periodista decidió enfocarse en el desarrollo de Shale24, su plataforma digital especializada en noticias, análisis e información sobre el sector energético.

Hasta ahora, compartía la conducción de El Diario (C5N) junto a Daniela Ballester, los domingos de 19:30 a 21:00, un ciclo dedicado al análisis de los temas clave para el futuro del país. A partir de esta nueva etapa, Ballester quedará al frente del emblemático noticiero como única conductora.

La programación de C5N

C5N es una de las principales señales de noticias de la Argentina y se caracteriza por una programación centrada en la actualidad, la política, la economía y los temas de mayor impacto nacional e internacional. A diferencia de un noticiero tradicional que solo pasa repeticiones informativas, su grilla se estructura bajo una línea editorial de análisis crítico, debates y denuncias en vivo.

La primera mañana comienza con Bien Temprano y Mañanas Argentinas, donde se debate sobre los servicios, el estado del tránsito, el transporte público, el clima y las principales noticias para iniciar la jornada. Al mediodía y durante la tarde, La Mañana y De Una profundizan en la agenda política, social y policial con cobertura en vivo de conflictos gremiales, marchas, causas judiciales y móviles desde distintos puntos del país.

Por otra parte, a partir de las 16 está Argenzuela, conducido por Jorge Rial, un formato más descontracturado que combina actualidad y política con espectáculos, televisión y farándula. Finalmente, el horario nocturno está encabezado por dos de los ciclos más emblemáticos de la señal, Minuto Uno, con Gustavo Sylvestre, y Duro de Domar, con Pablo Duggan, espacios dedicados al análisis político y económico, el seguimiento de las principales medidas del Gobierno.