Duggan contó lo que Bullrich no quería revelar y muchos sospechaban: "Vendió"

Duggan contó lo que Bullrich no quería revelar y muchos sospechaban.

El periodista Pablo Duggan lanzó duras críticas contra la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien acusó de haber abandonado las posiciones que sostenía semanas atrás. Durante una intervención en C5N, el conductor cuestionó especialmente su relación con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según planteó el periodista, la senadora habría sostenido en el pasado una posición crítica hacia Adorni que hoy ya no mantiene. "Patricia Bullrich es una hipócrita, porque le vendió al pueblo argentino que ella iba a poner orden, se iba a diferenciar de Milei e iba a tratar de que se vaya Adorni", afirmó.

En la misma línea, profundizó sus cuestionamientos y aseguró que existe una contradicción entre aquellas promesas y su desempeño actual dentro del Gobierno. "Ella prometió una cosa que no está cumpliendo ahora. Ahora está laburando para que se mantenga Adorni en su puesto cuando ella pedía que se vaya", sostuvo.

Duggan contó lo que Bullrich no quería revelar y muchos sospechaban.

Para quién "juega" Patricia Bullrich

Duggan también apuntó contra la dirigente por lo que consideró una falta de coherencia política. "Es Patricia Bullrich que juega a dos puntas, haciéndose la que ella tiene el valor de ella, la convicción de ella", expresó y sentenció: "Es una chanta, una hipócrita total".