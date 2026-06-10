Duggan reveló el dato que más preocupa a Milei hoy en día: "Mintió"

Duggan reveló el dato que más preocupa a Milei hoy en día.

El periodista Pablo Duggan volvió a referirse al caso $LIBRA y lanzó duras acusaciones contra el presidente Javier Milei en C5N. En medio de las investigaciones y la controversia que rodea al token, el conductor sostuvo que el mandatario tuvo una participación directa en el origen del proyecto.

Duggan cuestionó la explicación que había dado el Presidente sobre su vínculo con el token. "El Presidente mintió una vez más cuando dijo que esto lo había visto en internet y como él era un tecno optimista lo quiso promover. No, mentira", afirmó.

Según el periodista, la participación de Milei habría sido mucho más activa. "Él fue el que la lanzó. Milei lanzó el token $LIBRA", sostuvo al analizar la información que, según indicó, fue surgiendo a medida que avanzan las investigaciones sobre el caso.

La acusación más fuerte contra el Presidente

Duggan también aseguró que existen elementos que permitirían reconstruir el origen de la operación vinculada a la criptomoneda. "Lo que están diciendo también es que ya saben de dónde salió todo, de dónde salieron todos los tokens y quiénes fueron los primeros que compraron", señaló.

Duggan reveló el dato que más preocupa a Milei hoy en día.

Para el conductor, esos datos refuerzan una hipótesis que, según remarcó, se encuentra cada vez más consolidada. "Es otro camino que ya queda cada vez más claro", expresó y agregó: "Está clarísimo que Milei es el centro de la estafa $LIBRA. Es el centro total".