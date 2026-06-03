Duggan se sacó en vivo y contó lo más escabroso de Milei.

Un tenso cruce sobre la situación económica y el rol de la obra pública terminó con una durísima crítica de Pablo Duggan al gobierno de Javier Milei. Durante una emisión de Duro de Domar, por C5N, el periodista reaccionó con vehemencia ante las declaraciones del empresario y seguidor de Milei Antonio Aracre, quien sostuvo que la construcción podría convertirse en uno de los motores de la recuperación económica durante los próximos meses.

La discusión comenzó cuando Aracre reconoció que una parte importante de la población se encuentra en una situación económica más complicada que antes, aunque aseguró que muchos ciudadanos comprenden las razones de ese deterioro. En ese contexto, el empresario señaló que la construcción podría mostrar una mejora durante el segundo semestre del año. Como argumento, mencionó la licitación de miles de kilómetros de rutas y autopistas que, según indicó, impulsarían la actividad entre julio y diciembre.

Sin embargo, la explicación generó una inmediata reacción de Duggan, quien interrumpió para preguntarle cuál era el fundamento de esa recuperación y cuestionó que el principal factor señalado fuera precisamente la inversión en infraestructura.

Duggan se sacó en vivo y contó lo más escabroso de Milei.

La bronca de Duggan

A medida que avanzaba el intercambio, el conductor elevó el tono de sus críticas y acusó al oficialismo de haber demonizado la obra pública durante años para luego presentarla como una herramienta clave para reactivar la economía. "¿Estás diciendo que la única salida de este gobierno libertario espantoso es la obra pública?", lanzó Duggan en plena discusión.

"Dos años puteando la obra pública. La cortaron toda los hijos de puta para decir dos años y medio después que la única salida es la obra pública. ¡La concha de tu madre!", concluyó el conductor.