Jorge Rial sorprendió al revelar un secreto de Marcela Tauro en vivo: “Tiene…”

El conductor Jorge Rial sorprendió al revelar un detalle íntimo de Marcela Tauro al aire.

Jorge Rial reveló indicios de un episodio del pasado de Marcela Tauro en medio del escándalo que protagonizó la periodista tras realizar comentarios repudiables sobre los "padres que violan a sus hijos". Mientras la panelista ofrecía disculpas luego de ser duramente cuestionada en las redes sociales, el conductor de Carnaval Stream reveló: “Conozco la historia de la Negra. Ella no lo contó y no la voy a contar yo pero ella conoce el tema”.

Asimismo continuó: “Tuvo una historia que la hace tocar el tema de esta manera porque cree en el perdón. Ama a su hijo y siente que es la forma de no dejarle una carga de bronca a él. Tiene alguna historia que le pesa”.

Además agregó: “Lo ve como una manera de curar. Tiene una historia que le pesa, muchas heridas. Si la conocés, la perdonas. Se tropieza con las palabras y no le pega al término exacto. No la justifico igual, fue una barbaridad".

El escándalo de Marcela Tauro

Durante una transmisión en vivo de El club del Moro (La 100), Marcela Tauro aseguró: "Todas las guerras son calamidades, los descubrimientos, todos. Pero sino no estaríamos acá. No hay que enojarse, hay que honrar".

Sin embargo, minutos después realizó una serie de comentarios que desataron un fuerte repudio en las plataformas digitales: “¿Cuántas familias, padres, han violado a sus hijos? No hay que perdonarlos, hay que honrarlos, porque si no, no te va bien en la vida".

Aunque sus compañeros intentaron que aclarara el sentido de sus dichos, Marcela Tauro no se retractó y mantuvo su postura: “Si no, no hubiéramos llegado hasta acá, sin ese hombre. Así estamos porque estamos mirando el pasado en lugar de mirar cómo estamos nosotros. Cada vez más violentos, porque estamos mirando el pasado en vez de mirar cómo estamos nosotros”.

