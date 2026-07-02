Así es la mansión de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Portugal: las fotos y cuánto vale

La nueva casa de Cristiano Ronaldo está ubicada en Quinta da Marinha, una exclusiva urbanización de Cascais reconocida por su seguridad y sus vistas al océano Atlántico.

La nueva casa de Cristiano Ronaldo volvió a captar la atención tras las recientes publicaciones de Georgina Rodriguez, que confirmaron que la familia ya disfruta de la propiedad. La impresionante residencia, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Portugal, se convirtió en una de las viviendas más lujosas y costosas del país.

Dónde está la casa de Cristiano Ronaldo y por qué eligió esa ubicación

Después de años de obras y de múltiples rumores sobre una posible venta antes de su inauguración, la nueva casa de Cristiano Ronaldo finalmente comenzó a ser habitada por el futbolista y su familia.

La propiedad se encuentra en Quinta da Marinha, una exclusiva urbanización ubicada en Cascais, a unos 30 kilómetros de Lisboa. Se trata de una de las zonas residenciales más prestigiosas de Portugal, reconocida por su privacidad, sus amplios espacios verdes y sus vistas privilegiadas al océano Atlántico.

La elección del lugar no fue casual. Además del entorno natural, el complejo cuenta con un sistema de seguridad privada que funciona durante todo el año, un aspecto clave para garantizar la tranquilidad de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez y sus hijos.

La construcción demandó casi cinco años de trabajo y, según estimaciones, la mansión está valuada en más de 35 millones de euros.

Cuánto vale la mansión de Cristiano Ronaldo en Portugal

Cuando comenzó el proyecto, distintas estimaciones calculaban que la construcción tendría un costo cercano a los 20 millones de euros. Sin embargo, el desarrollo sufrió numerosas modificaciones a lo largo de casi cinco años de trabajo.

Los cambios en el diseño arquitectónico, la incorporación de materiales de alta gama y el reemplazo de la empresa constructora incrementaron considerablemente la inversión inicial.

Actualmente, especialistas del mercado inmobiliario valoran la casa de Cristiano Ronaldo en más de 35 millones de euros, una cifra que la posiciona entre las propiedades más caras de Portugal y una de las residencias privadas más exclusivas de Europa.

Cómo es por dentro la casa de Cristiano Ronaldo

La mansión presenta un diseño contemporáneo de dos plantas que se integra con el paisaje gracias a sus amplios ventanales y balcones cubiertos de vegetación.

Uno de los espacios más llamativos es la piscina con fondo de cristal, una estructura que permite observar el agua desde los niveles inferiores de la vivienda. Además de esa piscina exterior, la propiedad dispone de otra cubierta para ser utilizada durante todo el año.

El garaje subterráneo fue diseñado especialmente para albergar la colección de automóviles deportivos del futbolista. Cuenta con tecnología de última generación, elevadores para vehículos y capacidad para guardar decenas de modelos de alta gama.

La residencia también incorpora un completo sector destinado al bienestar físico. Allí se encuentran un gimnasio equipado con tecnología deportiva, un spa, salas de masajes y una sauna pensados para la preparación y recuperación del jugador. Para el entretenimiento familiar, la propiedad dispone de una sala de cine privada, una cancha de tenis al aire libre y amplios espacios recreativos destinados a los hijos de la pareja.

La construcción demandó casi cinco años de trabajo y, según estimaciones, la mansión está valuada en más de 35 millones de euros.

Los rumores sobre la venta y la confirmación de Georgina Rodríguez

Durante el extenso proceso de construcción surgieron versiones que aseguraban que Cristiano Ronaldo evaluaba vender la mansión incluso antes de mudarse. Diversos medios internacionales señalaron que el futbolista estaba preocupado por cuestiones de privacidad debido a la cercanía de un campo de golf.

Sin embargo, esas especulaciones perdieron fuerza en las últimas semanas. Las publicaciones compartidas por Georgina Rodriguez en redes sociales, bajo el mensaje "Hogar en proceso", mostraron distintos rincones de la residencia y confirmaron que la propiedad continúa siendo el principal proyecto familiar a largo plazo.

Con estas imágenes también quedó claro que la lujosa vivienda ya forma parte de la vida cotidiana de la familia, consolidándose como uno de los inmuebles más exclusivos del patrimonio de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez.