Marcela Tauro se fue al pasto en vivo: "Hay que honrar a los padres que violan a sus hijos".

La periodista Marcela Tauro lanzó un desubicado comentario y se fue al pasto en vivo en La 100, emisora en la que aseguró que hay que "honrar" a "padres que han violado a sus hijos".

"No hay que enojarse, hay que honrar. ¿Cuántos padres han violado a sus hijos?", lanzó en El Club del Moro, programa que conduce Santiago del Moro, justo después de asegurar que "todas las guerras son calamidades".

Ante la repudiable frase, la mesa que comparte el programa matutino se mostró sorprendida por lo que había dicho la periodista. Sin embargo, Tauro siguió: "No hay que perdonarlos, hay que honrarlos. Porque si no no te va bien en la vida".

Marcela Tauro se fue al pasto: "Hay que honrar a los padres que violan a sus hijos".

Después de algunos cuestionamientos de sus compañeros en vivo, Marcela Tauro intentó justificar: "Y así estamos. Cada vez hay gente más violenta... Porque estamos mirando el pasado en lugar de mirarnos cómo estamos nosotros".

La reacción de Del Moro

En ese momento, Santiago del Moro pidió "ordenar" la conversación que estaba saliendo en vivo. "Que hay cosas que han estado mal, han estado mal. Ayer, hoy y siempre. Ahora, muchas veces se evalúa o se repasa el pasado más cercano o más lejano con una mirada actual, y es imposible. ¿Me entendés? Pero bueno", atinó a decir el conductor, en una reacción que generó controversia en redes sociales.