Pedido desesperado de becarios del Conicet: 50 investigadores denuncian falta de cobertura médica

El desguace al sistema científico nacional por decisión del gobierno de Javier Milei azota a la provincia de Catamarca. Investigadores del Conicet denunciaron que actualmente entre 40 y 50 personas que se desempeñan en dicho territorio tienen serias dificultades para acceder a prestaciones médicas debido a problemas con la obra social que les brinda cobertura.

Desde el Colectivo de Becarias y Becarios Posdoctorales (cohorte 2023-2026) y postulantes a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT) 2025 aseguraron que la situación del sistema científico nacional atraviesa "una situación crítica" que se profundizó en los últimos años. Según los investigadores, el sistema científico argentino perdió casi ocho puestos de trabajo por día desde diciembre de 2023. Además, advirtieron que el presupuesto destinado a ciencia y tecnología cayó al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), por debajo incluso de los niveles registrados tras la crisis económica de 2001.

En la regional NOA-SUR, integrada por Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, peligra el trabajo de casi 400 personas. La situación fue expuesta por Soledad Amaya, licenciada en Ciencias Biológicas y becaria doctoral del organismo, quien denunció la falta de cobertura de salud. Según detalló, la obra social Unión Personal dejó de funcionar correctamente en distintas regiones y en la provincia que gobierna Raúl Jalil el conflicto se profundizó desde noviembre del año pasado, cuando se interrumpió el convenio con el Colegio Médico por falta de pago.

Amaya advirtió que el problema golpea especialmente a personas con enfermedades crónicas, embarazos o tratamientos complejos. “Hay compañeros que directamente no son aceptados por otras obras sociales”, indicó en declaraciones para Radio El Esquiú 95.3. En otros casos, señaló que las empresas privadas imponen costos muy elevados o largos períodos de carencia.

De esta manera, cuestionó "las soluciones provisorias" que son otorgadas. "Nos están proponiendo que nosotros nos hagamos cargo de nuestra propia obra social”, apuntó. La investigadora explicó que los becarios del Conicet no son empleados formales del organismo y que perciben un estipendio, no un salario. “El único beneficio que nosotros teníamos laboral era poseer una obra social”, señaló.

Ante este escenario, la comunidad científica convocó a una nueva movilización para el próximo primero de julio en el Polo Científico, en el barrio porteño de Palermo. La investigadora catamarqueña confirmó que la jornada de protesta se realizará en la sede local del organismo.

“Huyen como ratas”: cargan contra Jalil por la falta de debate sobre la crisis educativa

El gobernador Jalil celebra el equilibrio fiscal a costa del ajuste de los trabajadores: "Somos una provincia ordenada, sin deudas. Somos un proyecto político muy serio", aseguró. Sin embargo, un informe detalló que el 34,8% de los catamarqueños que tienen algún tipo de deuda registra mora tardía, es decir, acumula entre 90 y 120 días o más de atraso en el pago de sus obligaciones financieras.

Mientras docentes, estatales, trabajadores de Salud y otros sectores se encuentran asfixiados y endeudados por las políticas nacionales y provinciales, Jalil señaló que "la caída de la recaudación ha parado un poco y eso refleja la actividad económica".

La realidad marca que Catamarca se ubicó entre las provincias con mayores niveles de morosidad financiera de Argentina. El trabajo de la consultora Analytica evidencia una problemática que atraviesa a millones de argentinos, pero que golpea con mayor intensidad a las provincias del norte.

El informe señala que la morosidad no solo creció en los últimos meses, sino que presenta fuertes diferencias regionales vinculadas a los niveles de ingreso, el acceso al crédito formal y la situación económica de los hogares. En términos generales, el 26,9% de las personas que poseen algún crédito dentro del sistema financiero ampliado se encuentra en situación de mora tardía. Esto equivale a alrededor de 5,3 millones de argentinos que tienen dificultades para cumplir con sus pagos.

Pese a estos crudos datos, el mandatario provincial aseguró que la economía de Catamarca se está expandiendo, impulsada fundamentalmente por el dinamismo y la tracción de la explotación minera. "Indudablemente, hay sectores que están funcionando bien, como la minería, ganadería o agroindustria", dijo en declaraciones para el programa Mañana Central de Ancasti Streaming.