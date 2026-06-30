Russell tiene la fortaleza mental necesaria para ganar la batalla de la F1, según antigua jefa

Gran Premio de Austria

La madurez y la fortaleza mental pueden dar a George Russell una ventaja en la batalla psicológica por el ‌título de la Fórmula Uno ‌frente a su compañero de equipo en Mercedes, el adolescente Kimi Antonelli, afirmó la exjefa del británico, Claire Williams.

Russell, de 28 años, ocupa el segundo puesto en la clasificación general, pero se encuentra a una considerable distancia de 40 puntos del fenómeno italiano Antonelli, de 19 años, que está arrasando en su segunda temporada con ​cinco victorias en las ⁠ocho primeras pruebas.

Este fin de semana, ambos volverán a enfrentarse ‌en Silverstone, la carrera de casa de Russell, en ⁠la novena prueba del campeonato.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Por lo ⁠que conozco de George (...) creo que es perfectamente capaz de ganar esa batalla psicológica a la hora de intentar conquistar un campeonato del ⁠mundo", dijo a los periodistas Williams, que fue la primera ​jefa de Russell en la F1 cuando este ‌pilotó para el equipo entre 2019 ‌y 2021.

"Es bastante consciente de sí mismo y se pasará ⁠todos y cada uno de los días (pensando): '¿Qué tengo que hacer para superar a mi compañero de equipo? ¿Cómo puedo ganar esa batalla?'", agregó.

Williams, que dejó la F1 tras la venta de la escudería familiar ​en 2020, ‌pero que sigue colaborando ocasionalmente como comentarista y ponente invitada, comparó el actual duelo en Mercedes con el que mantuvieron Lewis Hamilton y Nico Rosberg en la misma escudería hace diez años, cuando Rosberg se llevó el título por ⁠cinco puntos.

"Al fin y al cabo, es la batalla psicológica la que decide la guerra. Y creo que George, dado que en este momento tiene un plus de madurez respecto a Kimi, simplemente por las cifras, ahí es donde ganará la lucha", señaló.

Russell ha conseguido dos victorias esta temporada, la última de ellas en Austria el pasado fin de ‌semana, y llega a Silverstone con el objetivo de recortar aún más la ventaja de Antonelli.

El británico comenzó la temporada como favorito al título según las casas de apuestas londinenses, pero Antonelli pronto dio al traste con esas previsiones gracias a su increíble racha de cinco victorias ‌consecutivas.

Williams recordó cómo su compatriota siempre había demostrado una madurez superior a su edad, y señaló que el propio piloto solía contar una anécdota ‌sobre cómo sus ⁠rivales le llamaban "abuelo" en su época de karting.

"Creo que tiene lo que hace falta. Tiene el talento. Solo ​hay que asegurarse de que el Mercedes tenga la fiabilidad que necesita para cruzar la línea de meta", afirmó Williams. "George solo tiene que dar un paso atrás, concentrarse y arremangarse".

(Editado en español por Carlos Serrano)