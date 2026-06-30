Jefe de Aston Martin espera que una importante mejora logre que Alonso siga en el equipo en 2027

Gran Premio Barcelona-Catalunya

El director ​de Aston Martin, Adrian Newey, dijo que espera que una importante mejora del monoplaza, prevista para el Gran Premio de Hungría del ‌próximo mes, consiga que Fernando ‌Alonso siga compitiendo con el equipo de Fórmula Uno la próxima temporada.

El piloto español, doble campeón del mundo con Renault en 2005 y 2006, cumplirá 45 años el mes que viene y ya es el más veterano de la parrilla.

"Fernando está deseando que llegue la mejora y, si da buenos resultados, esperamos que siga al volante una temporada más", comentó Newey en ​una sesión de preguntas ⁠y respuestas publicada en la página web de la escudería.

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"Dada su ‌experiencia, su intuición con el auto y su capacidad para ⁠orientar el desarrollo, es un activo formidable. Pero ⁠quiere ver un progreso claro y tangible. Si podemos demostrar que avanzamos con decisión en la dirección correcta, está totalmente comprometido a seguir al volante", ⁠agregó.

Aston ha tenido hasta ahora lo que Newey ha calificado como ​una temporada "extremadamente difícil", en la que solo ha sumado ‌un punto en ocho carreras y ‌ha tenido dificultades incluso para terminar las pruebas con un motor Honda ⁠poco competitivo y un bólido con exceso de peso.

El diseñador más aclamado de este deporte asumió el cargo de director técnico esta temporada tras incorporarse procedente de Red Bull el año pasado.

El técnico, de 67 años, ​dijo que tanto ‌Alonso como su compañero de equipo Lance Stroll, hijo del propietario del equipo, Lawrence, recibirán la mejora para la carrera del 26 de julio en Hungaroring.

Los principales elementos estructurales se mantendrán igual, pero se ha reducido el peso de la caja de cambios ⁠y del chasis, lo que ha requerido una nueva prueba de choque. Ahora se fabrican internamente más piezas que antes se subcontrataban.

"La suspensión delantera no ha cambiado. La suspensión trasera se ha revisado levemente", explicó Newey.

"Hemos desarrollado un nuevo morro y hemos revisado sustancialmente las superficies aerodinámicas. Así pues, aunque la estructura central es similar, se trata de un importante paquete aerodinámico acompañado de una reducción ‌significativa del peso. El objetivo es acercarnos mucho al límite de peso", indicó.

"Prevemos un gran avance, pero me resisto a dar cifras concretas porque nuestras herramientas de simulación aún no son tan sofisticadas ni están tan bien calibradas como deberían", agregó.

Newey señaló que Aston Martin está invirtiendo en herramientas de simulación de ‌ingeniería, pero que los beneficios reales solo se verán más adelante en el año.

El británico también se refirió a los problemas de salud que le afectaron recientemente.

"Ahora estoy ‌bien, pero ha ⁠sido un periodo difícil", agregó. "La verdad es que el año pasado no estaba al 100%. Tuve que equilibrar la salud ​y el trabajo con mucho más cuidado. El equipo lo gestionó increíblemente bien. Mantuve una muy buena relación con los ingenieros y no creo que eso supusiera un gran contratiempo".

Con información de Reuters