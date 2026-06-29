Corte Suprema de EEUU respalda despido de Trump en la FTC y amplía poderes presidenciales

FOTO DE ARCHIVO: La comisionada de la Comisión Federal de Comercio, Slaughter, declara en Washington

La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó el lunes la destitución por ‌parte del presidente ‌Donald Trump de un miembro demócrata de la Comisión Federal de Comercio (FTC), ampliando así sus poderes sobre el Gobierno.

El dictamen revoca un precedente de 1935 que había reconocido la autoridad del Congreso para proteger a los dirigentes de ​determinadas agencias ⁠reguladoras frente a la destitución presidencial a ‌voluntad.

En una decisión de seis votos ⁠contra tres impulsada por la ⁠mayoría conservadora del tribunal, fueron invalidadas las garantías de permanencia en el cargo de los miembros ⁠de la FTC promulgadas por el ​Congreso hace más de un siglo.

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Al ‌hacerlo, los magistrados anularon ‌la decisión fundamental del tribunal en un ⁠caso denominado Humphrey’s Executor contra Estados Unidos. El año pasado, Trump destituyó a Rebecca Slaughter, de la FTC, por diferencias políticas.

El tribunal, ​sin ‌embargo, señaló que la decisión del lunes no debe interpretarse como un menoscabo de la independencia de la Reserva Federal, y los magistrados describieron al banco ⁠central como una institución que posee una tradición histórica única.

En otra sentencia histórica dictada el lunes, el tribunal se negó a permitir que Trump destituyera a la gobernadora de la Fed Lisa Cook y se mantuvo firme en su compromiso ‌de preservar la independencia de la entidad.

En el caso de la FTC, la corte dictaminó que las protecciones contra la destitución de sus integrantes vulneraban de manera ilegal las competencias presidenciales recogidas ‌en la Constitución.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, autor de una sentencia respaldada por ‌sus cinco colegas ⁠conservadores, afirmó que la autoridad de Trump para destituir a Slaughter el ​año pasado por diferencias políticas "no es un caso dudoso". Los tres magistrados liberales del tribunal expresaron su desacuerdo.

(Editado en español por Carlos Serrano)