Encontraron a una mujer y a su expareja muertos en una casa: investigan si fue un femicidio seguido de suicidio

En la ciudad de Morteros, en la provincia de Córdoba, se viven horas de profunda conmoción tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 38 años y de su expareja en una vivienda del barrio Urquiza. Se trata de Natalia Delso y de Juan Galván, y se sospecha de un femicidio seguido de suicidio.

La investigación está a cargo de la Justicia, que en este momento trabaja para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar cómo ocurrieron. La preocupación comenzó cuando los familiares de la mujer no lograban comunicarse con ella, quien había salido de su casa durante la mañana del lunes.

Ante la falta de respuestas, se dirigieron hasta la vivienda de Galván y al ingresar encontraron a las dos personas sin vida. Inmediatamente dieron aviso a la Policía.

Qué pasó con Natalia

Las primeras actuaciones de las fuerzas de seguridad y judiciales permitieron establecer que la muerte de Natalia se habría producido en el interior de la casa, por fuertes golpes. A partir de las pruebas recolectadas en el lugar, la principal hipótesis que analiza la Fiscalía es la de un presunto femicidio seguido de suicidio.

La causa también incorpora como antecedente que Galván había sido condenado tiempo atrás en una causa por violencia de género contra otra mujer y había recuperado la libertad hacía poco más de un año. Según trascendió, él y Natalia habían mantenido una relación que había finalizado hace poco tiempo. Hasta el momento, no se registraban denuncias realizadas por la víctima en su contra.

Las pericias son llevadas adelante por el fiscal de instrucción de Morteros Francisco Payges junto a personal de la Policía y de la Policía Científica, con el objetivo de reconstruir la secuencia que terminó en el hallazgo de los cuerpos.

Dolor en la comunidad

El intendente de Morteros Sebastián Demarchi expresó la conmoción que atraviesa la ciudad ante los hechos trascendidos. Además, confirmó que Natalia Delso era madre de tres hijos mayores de edad y que “en común no tenían hijos. Por lo que nosotros sabemos, no estaban conviviendo. Sí llevaban una relación hasta hace muy pocos días”.

"En una ciudad como la nuestra, que ocurra esto conmociona a toda la localidad. Nos llama a pensar cuál es el rol que ocupamos como vecinos, como Estado, como instituciones y como hombres", manifestó Demarchi.

La comunidad acompaña a la familia de Natalia y espera el esclarecimiento de un hecho, que avanza en el orden de la Justicia.