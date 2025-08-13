El pueblo de Córdoba para hacerse una escapada que es una joya oculta: muy pocos lo conocen, pero todos quieren volver.

Existe un pueblo escondido en la provincia de Córdoba que es ideal para hacer una escapada durante un fin de semana largo, o bien para conocer durante las vacaciones. Más allá de los pueblos más conocidos para hacer escapadas, como San Antonio de Areco, existen muchos otros que vale la pena conocer.

Este pueblo es una joya escondida que muy pocos conocen, donde todo parece detenido en el tiempo. El olor a leña y a tierra, sus paisajes verdes, su historia y su belleza hacen que año tras año, muchas personas vuelvan a visitarlo. Sin embargo, sigue siendo un secreto que muy pocos turistas conocen, por lo que es ideal si querés alejarte de las multitudes. Se trata de Amboy, pueblo dentro de Calamuchita, Córdoba.

Amboy se destaca por su tranquilidad y su belleza natural intacta, con calles de tierra y casas bajas de adobe que conservan la arquitectura tradicional de la región. Sus paisajes de sierras verdes son ideales para todos aquellos que buscan desconectarse de la ciudad. Es perfecto para hacer senderismo, disfrutar de unas buenas caminatas, o bien recorrerlo en auto por sus rutas, que te llevan a miradores panorámicos desde donde se aprecia el valle de Calamuchita y sus alrededores.

También hay zonas donde se puede hacer cabalgatas para los más aventureros que se animen a cabalgar por la región. Para los amantes de la gastronomía, hay pequeños restaurantes y almacenes de campo donde se puede probar desde dulces caseros hasta comidas típicas cordobesas, como empanadas y locros.

Además, a lo largo del año Amboy organiza festivales o encuentros culturales, donde se combinan artesanías, música local y gastronomía, permitiendo a los visitantes conocer más de cerca la identidad de esta región de Córdoba. Si preferís sumergirte en la naturaleza, Amboy ofrece un arroyo que lleva su mismo nombre. Es ideal para refrescarse en el verano, mirar el agua o ir a hacer un picnic.

Cómo llegar a Amboy, pueblo de Calamuchita, Córdoba

Para llegar a Amboy desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, tenés que tomar la Autopista Buenos Aires – Rosario (RN9), pasar Rosario y continuar por la RN9 hasta Córdoba capital. Desde allí, tomar la RN36 hacia Río Cuarto / Alta Gracia / Villa General Belgrano. Seguir hacia Calamuchita y luego tomar la ruta provincial que llega a Amboy.

Si estás desde la ciudad de Córdoba y querés llegar a Amboy, lo más directo es tomar la Ruta Provincial 5 hasta Villa Rumipal, para luego seguir por la RP23, que atraviesa parte del Valle de Calamuchita.