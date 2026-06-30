Meta no logra archivo de demandas en EEUU que alegan que Facebook e Instagram crean adicción en niños

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas caminan detrás del logotipo de la empresa Meta Platforms durante una conferencia en Mumbai

Una jueza federal rechazó la solicitud de Meta Platforms de desestimar una demanda ‌presentada por 29 fiscales ‌generales de distintos estados de Estados Unidos, que acusan a la empresa de diseñar Facebook e Instagram para crear adicción en los niños y de ocultar de forma deliberada los daños al público.

En una resolución dictada en la noche ​del lunes, la ⁠jueza federal de distrito Yvonne González Rogers, ‌de Oakland, California, denegó la moción ⁠de Meta para desestimar las ⁠demandas basadas en engaño, prácticas desleales y violaciones de la Ley federal de Protección de la Privacidad ⁠Infantil en Internet (COPPA).

La magistrada también señaló que ​Meta no había cumplido con ‌los requisitos de notificación y ‌consentimiento parental establecidos en dicha ley, y ⁠dictó sentencia sumaria a favor de los estados en ese aspecto.

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Meta y sus abogados no respondieron de inmediato el martes a las solicitudes ​de comentarios.

La ‌jueza también supervisa un litigio multidistrital relacionado, presentado por más de 2.600 personas, distritos escolares y gobiernos locales, sobre si las plataformas de redes sociales como Facebook, ⁠Instagram, YouTube de Google, Snapchat y TikTok crean adicción en los niños.

Los estados afirmaron que las investigaciones han demostrado que el uso de Facebook e Instagram por parte de los niños podría provocar depresión, ansiedad, insomnio, interferencias en la educación y la vida ‌cotidiana, y autolesiones, incluido el suicidio.

Meta replicó que los fiscales generales no tienen pruebas de que haya engañado a los consumidores sobre la supuesta adicción que provocan sus plataformas, ni siquiera en el ‌testimonio ante el Congreso de su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg.

La empresa, con sede en Menlo Park, California, ‌afirmó que esto ⁠se debe a que la "adicción a las redes sociales" no es un ​trastorno psiquiátrico reconocido y, por lo tanto, las afirmaciones de que sus plataformas no son adictivas no pueden ser falsas.

(Editado en español por Carlos Serrano)