Revelaron la desgarradora frase de la mamá Ernestina Pais en el velorio de su hija: "Ella"

Revelaron la desgarradora frase de la mamá Ernestina Pais en el velorio de su hija.

La muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el ambiente artístico, donde colegas, familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós. En medio de ese clima de tristeza, Diego Ramos compartió una escena que vivió durante el velatorio y que, según contó, sintetizó el vacío que dejó la conductora.

En diálogo con La Mañana con Moria, el actor reveló una reflexión de Milka Truol, madre de Ernestina, que quedó resonando entre quienes acompañaban a la familia en ese difícil momento.

Durante la entrevista, Ramos recordó que Milka Truol expresó una frase que lo conmovió por la manera en que describía la personalidad de su hija: "¿Y a quién van a poner? Ella tenía una energía muy fuerte. Necesitan a alguien acorde".

El recuerdo de los últimos días compartidos

Ramos también habló de la experiencia de trabajar junto a Ernestina en la obra El divorcio del año y relató cómo comenzó la preocupación del elenco cuando ella no se presentó a horario en el teatro. "Ella era muy puntual", explicó al recordar que ese retraso llamó la atención de todos antes de que se conociera la noticia del accidente.

Revelaron la desgarradora frase de la mamá Ernestina Pais en el velorio de su hija.

Al evocar los días previos a la tragedia, el actor aseguró que la conductora atravesaba un buen momento tanto en lo profesional como en lo personal. "La veía feliz mirando a sus compañeros. Muy presente, de verdad estaba feliz y plena", expresó.