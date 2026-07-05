Especialistas destacaron que el Ciclotrón posicionará a Formosa como un polo científico y sanitario del Norte Grande

Desde el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia "Dr. Néstor Kirchner" (CEMENURNK) destacaron la importancia de la autorización otorgada por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) para avanzar con la instalación del Ciclotrón y aseguró que el proyecto consolidará a Formosa como "el principal polo científico y sanitario del norte argentino".

En diálogo con Agenfor, el gerente de Operaciones, Gabriel Martínez, aseguró que la habilitación obtenida corresponde a la denominada "licencia de construcción", uno de los pasos indispensables para concretar la instalación del equipamiento. "Lo que nosotros obtuvimos se llama 'licencia de construcción', ese es el tecnicismo y es uno de los pasos formales para poder finalmente instalar el ciclotrón", señaló.

Martínez remarcó que alcanzar esa autorización implicó superar un exigente proceso de evaluación técnica por parte del organismo regulador. "Obtener esta licencia no es algo menor. Requiere la aprobación de flujos, planos y sistemas de seguridad por parte de una de las autoridades regulatorias más estrictas del mundo", afirmó.

Y agregó: "Para nosotros es la forma de demostrar como profesionales que lo que estamos haciendo en Formosa está en regla, es seguro y cumple con las máximas condiciones técnicas a nivel mundial. Es como rendir un examen exigente y aprobarlo".

Una fábrica de radiofármacos para diagnósticos de alta precisión

El especialista explicó que el Ciclotrón funciona como un acelerador circular de partículas encargado de producir los radiofármacos que se utilizan en los estudios Tomografía por Emisión de Positrones (PET), fundamentales para detectar enfermedades oncológicas, neurológicas y cardiológicas.

En ese sentido, recordó que el equipo PET/CT incorporado por el CEMENURNK ya permitió atender a casi 2.000 pacientes, y brindando diagnósticos de alta precisión para detectar células tumorales y realizar controles posteriores a los tratamientos.

Martínez destacó que producir los radiofármacos en Formosa representa una ventaja estratégica debido a la corta vida útil de estos insumos. "Lo que produce el ciclotrón tiene un tiempo de vida muy corto; a los 110 minutos ya se tiene la mitad de la producción, y a las ocho horas no queda nada", explicó.

Formosa, un centro estratégico para el Norte Grande

El gerente de Operaciones sostuvo que la ubicación geográfica de la provincia adquiere una importancia central para el desarrollo de la medicina nuclear. "Los lugares que tienen un ciclotrón se vuelven un polo de producción y la ubicación geográfica es estratégica", afirmó, al señalar que Formosa es "el único ciclotrón en sitio en todo el Norte Grande".

Asimismo, recordó que el Plan Nacional de Medicina Nuclear lanzado en 2014 contemplaba la instalación de centros similares en otras provincias, aunque destacó que Formosa es una de las pocas jurisdicciones que logró avanzar hasta la etapa final del proyecto.

Puso en valor la infraestructura sanitaria provincial. "Formosa tiene una de las infraestructuras más grandes per cápita del país en lo que refiere a salud. Entonces, tener un ciclotrón y no tener que depender de nadie para la producción de radiofármacos es un gran avance", expresó.

Finalemente, Martínez resaltó que la puesta en marcha del Ciclotrón demuestra la sólida capacidad técnica, infraestructura y calidad de los recursos humanos de la provincia, elementos clave para generar confianza hacia futuras inversiones y el desarrollo científico. Asimismo, consideró que este avance refleja una política pública de largo plazo que integra salud, ciencia y tecnología en beneficio de la comunidad, un enfoque integral que define y consolida la visión del Modelo Formoseño.