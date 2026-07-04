Cuba acusó a Estados Unidos de ejercer "presiones inéditas" para impedir sus denuncias en la ONU

El Gobierno de Cuba acusó a Estados Unidos de desplegar “presiones inéditas” sobre distintos países para impedir que respalden las denuncias que La Habana pretende presentar durante una sesión especial de la Asamblea General de la ONU, prevista para el próximo martes 7 de julio en la ciudad de Nueva York. La acusación fue realizada por el canciller Bruno Rodríguez, quien aseguró que Washington recurrirá a "amenazas y chantajes" para intentar bloquear el debate internacional sobre las sanciones impuestas contra la isla.

La convocatoria de la Asamblea General de la ONU fue solicitada por el gobierno cubano con el objetivo de exponer lo que considera “una escalada de las políticas de presión” de Estados Unidos sobre su territorio. Según explicó Rodríguez días atrás, la sesión buscará denunciar las sanciones económicas, el cerco energético y otras acciones que, según La Habana, profundizaron la crisis que atraviesa el país desde mediados de 2024.

Cuba sostiene que la situación requiere una respuesta urgente de la comunidad internacional porque la ofensiva estadounidense "ya está en curso" .

A través de sus redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que "el servicio exterior de EE.UU. ejecuta presiones inéditas, con amenazas y chantajes de todo tipo a naciones soberanas, para impedir la denuncia de sus criminales medidas contra Cuba en sesión de la Asamblea General de la ONU".

Durante una conferencia de prensa realizada esta semana, Rodríguez había adelantado que uno de los principales ejes del encuentro denunciará el cerco energético que Washington aplica sobre la isla desde enero de este año. Según el funcionario, esa política genera "daños, privaciones y sufrimientos crecientes" para la población cubana y agrava la delicada situación económica que enfrenta el país.

Además, el canciller expresó su confianza en que la mayoría de los Estados miembros de Naciones Unidas volverán a respaldar la posición de Cuba, tal como ocurrió en numerosas votaciones anteriores sobre el embargo y las sanciones estadounidenses.

Duras críticas de Cuba a Estados Unidos

Las declaraciones del jefe de la diplomacia cubana también estuvieron dirigidas contra el secretario del Estado estadounidense Marco Rubio, a quien acusó -sin nombrarlo- de buscar justificar "acciones agresivas" que ya provocan graves consecuencias para el pueblo cubano y advirtieron sobre el riesgo de una escalada mayor.

En ese sentido, aseguró que Rubio intenta convertir al resto de la comunidad internacional en "cómplice de un castigo colectivo", al que calificó como "un crimen de lesa humanidad en plena ejecución". También sostuvo que una eventual profundización del conflicto solo favorecería intereses políticos particulares y tendría consecuencias tanto para ciudadanos cubanos como estadounidenses. El ministro agregó que Estados Unidos actúa con “desprecio” por el Derecho Internacional y la Carta de la ONU, al considerar que se siente "impune frente a la legalidad".

La crisis en Cuba se profundizó desde mediados de 2024 debido a los problemas energéticos que afectan al país. El Gobierno cubano atribuye gran parte de ese escenario al bloqueo del impuesto petrolero por Estados Unidos desde enero tras el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, una política que, según La Habana, paralizó gran parte de la economía nacional.