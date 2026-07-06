El petróleo vuelve a caer tras récord de producción de los Emiratos Árabes

Imagen de archivo de barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam (Omán).

Los precios internacionales del petróleo iniciaron la semana con una nueva tendencia a la baja en los principales mercados de referencia por una combinación de factores geopolíticos como la flexibilización del bloqueo del Estrecho de Ormuz y la producción de crudo en niveles históricos por parte de Emiratos Árabes Unidos (EAU) como resultado de su salida de la OPEP.

Los contratos de futuro del Brent retrocedían un 0,32%, cotizando a 71,89 dólares el barril. En tanto, el WTI (West Texas Intermediate), valor de referencia en los Estados Unidos, cedía un 0,29% para ubicarse en los 68,49 dólares. "Están vendiendo en un mercado bajista, lo que ofrece pocas esperanzas de una recuperación inminente de los precios. Sin embargo, los precios más bajos del petróleo estimularán sin duda la demanda a largo plazo", analizó Tamas Varga, especialista de la firma PVM.

La gran novedad que sacudió a la industria energética global fue la validación de la estrategia de Abu Dabi. Según fuentes del sector, durante el mes de junio Emiratos Árabes Unidos elevó su producción hasta rozar los 3,8 millones de barriles por día (bpd). Se trata de la cifra más alta registrada por el país desde abril de 2020.

Este agresivo incremento se produce luego de que el país decidiera abandonar de forma silenciosa la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y su alianza ampliada OPEP+ el pasado 1 de mayo. El objetivo de las autoridades emiratíes era claro: escapar de los estrictos topes y cuotas de producción que imponía el cartel liderado por Arabia Saudita y Rusia, permitiendo que sus empresas operen a máxima capacidad y aprovechen comercialmente la coyuntura internacional.

Más petróleo en el agua y el factor Ormuz

En paralelo a la jugada de los Emiratos, la OPEP+ acordó este domingo incrementar formalmente sus objetivos de producción en otros 188.000 barriles diarios a partir de agosto, una medida que busca coordinar esfuerzos de extracción pero que, ante la jugada de su ex socio, parece quedar corta para sostener los precios del crudo.

A esto se suma una gradual normalización en el Golfo Pérsico. Las exportaciones marítimas a través del Estrecho de Ormuz —un paso clave que había quedado prácticamente cerrado al tráfico de buques cisterna debido al conflicto bélico que involucra a Irán— comenzaron a reactivarse gracias a intensas negociaciones diplomáticas entre Washington y Teherán.

Las estadísticas de junio revelan que las exportaciones desde el Golfo aumentaron en más de 3 millones de barriles respecto a mayo, superando la barrera de los 10 millones de bpd. De acuerdo con los analistas de mercado de UBS, el hecho de que decenas de buques petroleros que antes se encontraban bloqueados por la guerra hayan logrado salir al océano generó un fuerte excedente de "petróleo en el mar", empujando el valor del barril hacia abajo a nivel internacional.

Con información de Reuters