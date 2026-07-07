Tos que no se va después de una gripe: cuándo es normal y cuándo conviene consultar al médico.

La tos que no se va después de la gripe es uno de los síntomas más comunes en las cepas de gripe que circulan al día de hoy en Argentina. Muchas personas piensan que una vez que se van la fiebre, el dolor de cuerpo y la congestión, la infección respiratoria ya se fue, pero esto no siempre es así.

Durante el invierno, es muy frecuente que quienes ya se recuperaron de una gripe o un resfrío sigan con tos durante varias semanas. Esta situación suele generar preocupación y dudas sobre si se trata de una nueva enfermedad o de una complicación. Los especialistas explican que este fenómeno tiene nombre: tos postviral. Se trata de una respuesta habitual del organismo tras una infección respiratoria y, en la mayoría de los casos, no representa un problema grave.

Tos postviral: por qué la tos puede durar tanto después de una gripe

Aunque el virus ya haya sido eliminado por el sistema inmunológico, las vías respiratorias pueden permanecer irritadas e inflamadas durante un tiempo. Como consecuencia, estímulos que normalmente pasarían desapercibidos pueden desencadenar episodios de tos.

"La tos postviral aparece porque, una vez que el virus desaparece, las vías respiratorias permanecen inflamadas e hipersensibles durante un tiempo. Esto hace que estímulos cotidianos, como el aire frío, el ejercicio físico o incluso hablar durante varios minutos, desencadenen episodios de tos. Es una respuesta del organismo que suele resolverse de forma progresiva", explica el Dr. Francisco Albornoz, Médico Clínico de Boreal Salud. Esta sensibilidad aumentada puede persistir incluso cuando la persona ya retomó sus actividades habituales y se siente recuperada en todos los demás aspectos.

Cuánto tiempo puede durar

De acuerdo con los especialistas, una tos postviral puede extenderse entre tres y ocho semanas después de una infección respiratoria causada por un virus. Durante ese período, el organismo continúa reparando los tejidos afectados y recuperando el funcionamiento normal de las vías respiratorias. Por ese motivo, la persistencia de la tos no necesariamente indica que la infección siga activa.

Ante una tos que parece no terminar, muchas personas buscan soluciones rápidas o consideran que necesitan un tratamiento más fuerte. Sin embargo, los médicos advierten que los antibióticos no suelen ser útiles cuando la causa es viral. Además de no acelerar la recuperación, el uso innecesario de antibióticos puede favorecer la aparición de bacterias resistentes y dificultar futuros tratamientos.

"Uno de los errores más frecuentes es pensar que, si la tos continúa, el tratamiento debe ser más fuerte o que es necesario tomar antibióticos por cuenta propia. La realidad es que, en la mayoría de los casos, el manejo consiste en aliviar los síntomas, mantener una buena hidratación, evitar el humo del cigarrillo, ventilar los ambientes y respetar las indicaciones del profesional de la salud", agregan desde Boreal Salud.

Cuándo la tos deja de ser normal

Aunque la mayoría de los cuadros evolucionan favorablemente, existen ciertos síntomas que justifican una consulta médica. Los especialistas recomiendan buscar atención profesional si aparece alguno de estos síntomas:

Dificultad para respirar

Dolor en el pecho

Fiebre persistente o que reaparece luego de haber desaparecido

Expectoración con sangre

Pérdida de peso sin explicación

Tos que continúa sin mejoría después de ocho semanas

También aconsejan una vigilancia más estrecha en adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares previas.

Cómo prevenir las enfermedades respiratorias durante el invierno

Más allá del tratamiento, los expertos recuerdan la importancia de mantener medidas preventivas durante toda la temporada invernal. Entre las principales recomendaciones se encuentran completar los esquemas de vacunación indicados para cada grupo de riesgo, lavarse las manos con frecuencia, ventilar los ambientes incluso en los días fríos y cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

"La mayoría de las personas evolucionará favorablemente sin complicaciones, pero conocer cuáles son los síntomas normales y cuáles deben motivar una consulta permite actuar a tiempo y evitar problemas mayores. Ante cualquier duda, siempre es preferible consultar con un profesional que automedicarse", concluyen desde Boreal Salud.

Qué vacunas ayudan a prevenir complicaciones respiratorias

Los especialistas destacan la importancia de mantener al día las vacunas recomendadas: