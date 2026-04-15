“No podemos bajar la guardia”: fuerte alerta por el avance de la tos convulsa

El Distrito V del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado que no es para tomar a la ligera. En los últimos meses, los profesionales de la salud notaron un incremento sostenido de casos de tos convulsa (coqueluche) en consultorios y salas de emergencia. “No podemos bajar la guardia”, advirtieron desde la entidad.

El fenómeno no es casual. Los especialistas lo atribuyen directamente a la caída en las tasas de vacunación. “Muchos chicos no completaron sus refuerzos a los 5 y 11 años, y muchas embarazadas están llegando al parto sin la dosis de la Triple Bacteriana Acelular”, explicaron en el comunicado. La consecuencia es inmediata: los recién nacidos quedan expuestos sin ninguna protección.

La enfermedad golpea a los más chicos

La tos convulsa no es un resfrío común. Se trata de una infección respiratoria altamente contagiosa que, en bebés que todavía no tienen sus defensas completas, puede derivar en complicaciones graves e incluso la muerte. Por eso, el Colegio de Médicos puso el foco en dos grupos específicos: los niños que no completaron los refuerzos y las embarazadas que no se vacunaron a tiempo.

Tres medidas urgentes

Desde la entidad plantearon una serie de acciones concretas para frenar el avance de la enfermedad:

Revisar la libreta sanitaria : “No esperen al inicio de clases o a un control de rutina. Si falta una dosis de la Quíntuple o de la Triple, hay que darla hoy”, indicaron.

Embarazadas, atentas : “La vacuna a partir de la semana 20 es el único ‘escudo’ que le pasan a su bebé para que nazca protegido”, recordaron.

No minimizar los síntomas: “Una tos que dura más de dos semanas, o que se presenta en ataques fuertes, no es un resfrío común. Consulten al médico de confianza de inmediato”.

Vacunarse es cuidar al otro

El mensaje final del Colegio de Médicos fue claro: “La medicina avanzó muchísimo para que estas enfermedades sean un recuerdo del pasado, pero solo funcionan si las vacunas están aplicadas”. Y concluyeron con una frase que resume el espíritu de la campaña: “Vacunarse es cuidar al otro”.

La advertencia llega en un contexto donde las coberturas de vacunación vienen cayendo en todo el país. Los especialistas insisten: la tos convulsa no es una amenaza abstracta. Está en las guardias, en los consultorios. Y se puede prevenir.