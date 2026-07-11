Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde vs. Suiza por los 4tos de final del Mundial 2026

La Selección Argentina va por más.

Argentina y Suiza volverán a encontrarse en una Copa del Mundo cuando se enfrenten por los cuartos de final del Mundial 2026. Un duelo con mucho en juego en donde el combinado que dirige Lionel Scaloni intentará llegar por segunda vez consecutiva a una semifinal de copa del mundo, mientras que los helvéticos intentarán llegar por primera vez a esa instancia.

El combinado albiceleste viene de lograr un triunfo histórico ante Egipto en el que logró dar vuelta un marcador de 0-2 en menos de 15 minutos, con mucha garra y en un contexto muy complejo. Suiza, por su parte, viene de eliminar por penales a Colombia, una de las selecciones que mejor venía jugando en el torneo. Y viene realizando un torneo memorable, teniendo en cuenta que desde 1954 no llegaba a cuartos de final.

Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde contra Suiza

Si Argentina pierde

Al término de los 90 minutos, Argentina quedará eliminada del Mundial 2026.

Si Argentina gana

Al término de los 90 minutos, avanzará a las semifinales del Mundial, donde se medirá al ganador del encuentro entre Noruega e Inglaterra.

Si Argentina empata

Si Argentina empata en los 90 minutos vs. Suiza, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos. De continuar la igualdad, el partido se definirá en los penales.

El historial entre Argentina y Suiza

La historia entre ambas selecciones comenzó hace más de seis décadas y, desde entonces, Argentina construyó un dominio sostenido. En el historial general se enfrentaron en ocho oportunidades, con cinco triunfos argentinos y tres empates, una estadística que mantiene invicto al conjunto albiceleste frente a los suizos. A lo largo de esos encuentros, el seleccionado nacional convirtió 18 goles y recibió 10, consolidando una ventaja que buscará reafirmar en esta nueva cita mundialista.

El primer enfrentamiento se disputó en 1960 y terminó igualado 1-1 en un encuentro amistoso. Cuatro años después llegó la primera victoria argentina con un contundente 5-0 en la Copa de las Naciones de Brasil, resultado que marcó la mayor diferencia entre ambos equipos. Con el paso del tiempo volvieron a cruzarse en distintos amistosos internacionales, donde Argentina mantuvo la supremacía con triunfos y empates que fortalecieron un historial siempre favorable.

Messi sigue empujando a la Selección.

Sin embargo, el capítulo más significativo fue el de Brasil 2014. En los octavos de final de aquella Copa del Mundo, Suiza logró neutralizar durante gran parte del encuentro el juego del equipo dirigido por Alejandro Sabella. Recién a los 118 minutos, una combinación entre Lionel Messi y Ángel Di María terminó con el zurdazo cruzado del rosarino, que desató el festejo argentino y selló el 1-0 definitivo. Esa victoria significó el pase a los cuartos de final y fue un paso determinante en el camino hacia la final disputada frente a Alemania.

El último antecedente entre ambos seleccionados también favoreció a la Albiceleste. En un amistoso disputado en 2015, Argentina se impuso por 1-0 gracias a un gol de Gonzalo Higuaín, estirando el invicto y ratificando la tendencia de un historial que siempre sonrió para el conjunto sudamericano.