"Clara discriminación": desde Formosa denunció que Nación discrimina a la provincia y retiene fondos por razones políticas

En medio de la preocupación por la caída de los recursos que reciben las provincias, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, denunció que el Gobierno nacional mantiene una "clara discriminación" hacia la provincia por su signo político. El funcionario sostuvo que la gestión de Javier Milei interrumpió el envío de fondos destinados a la Caja de Previsión Social y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), situación que, según afirmó, agrava el escenario financiero provincial.

"Hay una clara discriminación hacia Formosa", sostuvo Ibáñez al referirse a la falta de transferencias nacionales. En ese sentido, explicó que la provincia mantiene un sistema previsional propio y que, pese a los aportes que realiza al sistema nacional, desde el inicio de la actual gestión no recibió recursos para sostener la Caja de Previsión Social.

"Formosa aporta el 15% al sistema nacional y no somos retribuidos en absoluto. Para el sistema previsional, es decir los jubilados formoseños, tendríamos que recibir todos los meses una suma para nuestra Caja de Previsión", remarcó el ministro, quien aseguró que desde el 10 de diciembre de 2023 la ANSES no envió "un solo peso" por ese concepto.

Asimismo, cuestionó la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional, al señalar que esos recursos previstos por la Ley de Coparticipación Federal fueron destinados principalmente a provincias alineadas con el Gobierno nacional, mientras Formosa permanece excluida.

Caída de la coparticipación

Ibáñez también alertó sobre el deterioro de los ingresos coparticipables que reciben las provincias y atribuyó esa situación a la desaceleración de la economía nacional. Según explicó, la disminución del consumo impacta directamente sobre la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), uno de los principales tributos que integran la masa coparticipable.

"No hay consumo, no se reactiva la economía. Si no hay consumo, cae la recaudación del IVA y, en consecuencia, disminuyen los recursos que reciben las provincias", afirmó, al tiempo que responsabilizó a las políticas económicas nacionales por el freno de la actividad.

El ministro también cuestionó las modificaciones tributarias impulsadas por la administración de Milei y sostuvo que la eliminación o reducción de impuestos coparticipables termina afectando los ingresos provinciales.

"Han sacado muchos impuestos que son coparticipables, tanto nacionales como aquellos que son de las provincias, y lo hicieron de una forma totalmente inconsulta", señaló. A su entender, esa combinación entre menores transferencias automáticas y la reducción de envíos discrecionales configura un escenario de fuerte presión sobre las cuentas provinciales.

Equilibrio fiscal y defensa del modelo provincial

Pese al contexto, Ibáñez aseguró que Formosa continúa sosteniendo el equilibrio de sus finanzas públicas. "Nos vamos a seguir manejando con equilibrio en las cuentas para no gastar más de lo que ingresa", afirmó.

Además, destacó que la provincia no recurre al endeudamiento para afrontar gastos corrientes. "No emitimos bonos ni tomamos créditos para financiar el funcionamiento del Estado. Sí necesitaríamos créditos internacionales para grandes obras, pero sabemos que tampoco nos los van a autorizar", expresó.

Las declaraciones fueron realizadas durante el acto de cierre de los cursos del Programa de Capacitación Tecnológica y Alfabetización Digital, desarrollado en el Centro de Inclusión Digital (CID), donde 58 formoseños finalizaron capacitaciones en Inteligencia Artificial aplicada al estudio y al trabajo, diseño e impresión 3D y creación de contenidos digitales.