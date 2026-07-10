Incendios en Almería: qué se sabe y por qué se inició el fuego

Un incendio forestal en la provincia de Almería, al sur de España, dejó al menos 12 muertos, 23 personas desaparecidas y cientos de evacuados. Las primeras investigaciones apuntan a la caída de un cable eléctrico como posible origen de las llamas, que se expandieron rápidamente por las condiciones climáticas extremas.

La tragedia se produjo en una zona montañosa de los municipios de Los Gallardos y Bédar, donde el fuego avanzó con velocidad impulsado por fuertes vientos y temperaturas cercanas a los 40°C. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas exactas del desastre.

Incendio en Almería: dónde ocurrió la tragedia

El incendio en Almería comenzó durante la tarde del jueves en las inmediaciones del municipio de Los Gallardos, una localidad ubicada en la provincia de Almería, en la comunidad autónoma de Andalucía, al sur de España. En pocas horas, las llamas avanzaron hacia el norte y el noreste, alcanzando sectores cercanos al municipio de Bédar.

Se trata de una región con relieve montañoso, numerosos barrancos y viviendas dispersas entre zonas forestales. Además de residentes españoles, el área alberga una importante comunidad de ciudadanos extranjeros y turistas, lo que explica que gran parte de las víctimas fatales sean de otras nacionalidades.

El avance del fuego obligó a evacuar a cientos de personas mientras los equipos de emergencia trabajaban para contener un incendio que rápidamente quedó fuera de control debido a las condiciones meteorológicas.

Por qué se inició el incendio: qué dicen las primeras hipótesis

Las primeras hipótesis de la investigación señalan que el fuego podría haberse originado por la caída de un cable eléctrico cerca de la ruta N-340A, a la altura del kilómetro 511, en la localidad de Almocaizar.

La Guardia Civil confirmó que esa es la principal línea investigativa y el Gobierno de Andalucía también considera esa posibilidad. Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial sobre el origen definitivo del incendio.

La empresa eléctrica Endesa rechazó que el tendido involucrado pertenezca a su red de distribución. Según explicó la compañía, se trataría de una instalación privada que permanecía fuera de servicio desde 2009 y que anteriormente abastecía a una vivienda y un restaurante abandonados.

Por su parte, Red Eléctrica también descartó que esa infraestructura fuera de su propiedad. Aún así, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, sostuvo que si se comprueba que la caída de un poste o un cable fue el desencadenante del incendio, se exigirán responsabilidades a quienes debían mantener esas instalaciones.

Cómo el clima agravó el desastre

Lo que inicialmente fue considerado un incendio de baja intensidad terminó convirtiéndose en una catástrofe por una combinación de factores climáticos extremos.

Las autoridades informaron que en la zona había vientos de hasta 48 kilómetros por hora, temperaturas cercanas a los 40°C y muy baja humedad ambiental. Esa combinación favoreció que las llamas avanzaran rápidamente por las laderas y complicaran el trabajo de los brigadistas.

El incendio se produjo, además, bajo el nivel máximo de riesgo establecido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que había advertido sobre condiciones extremadamente favorables para la propagación de incendios forestales. Pero desde hace un tiempo, España atraviesa una intensa ola de calor que afecta especialmente al sur del país. En los últimos años, los períodos de temperaturas extremas se volvieron más frecuentes y prolongados, aumentando considerablemente el riesgo de incendios de gran magnitud.

El balance de víctimas y la investigación

Hasta el momento, las autoridades confirmaron la muerte de al menos 12 personas y la desaparición de otras 23. De acuerdo con la información oficial, cuatro de las víctimas fallecieron dentro de un automóvil mientras intentaban escapar de las llamas.

Otras siete personas murieron tras abandonar sus vehículos y tratar de huir a pie del incendio. Solamente dos integrantes de ese grupo pudieron ser rescatados con vida por los equipos de emergencia.

Las tareas de identificación continúan en el Instituto de Medicina Legal de Almería, mientras que la Guardia Civil habilitó una oficina especial para recibir denuncias de familiares y recopilar muestras de ADN que permitan identificar a las víctimas.