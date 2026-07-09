Las señales identifican acciones y sectores habituales del recorrido.

La línea 85 de colectivos consolidó una iniciativa de accesibilidad que comenzó en 2022 y que hoy ya se replica en más de 12.000 unidades de distintas empresas de transporte público. Se trata de la incorporación de pictogramas inclusivos, un sistema de señalización visual pensado para facilitar los viajes de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), aunque también beneficia a niños, turistas y pasajeros con dificultades en la comunicación.

Las imágenes utilizan diseños simples y universales para transmitir información, permitiendo que los usuarios comprendan con mayor facilidad las normas, los espacios y las distintas etapas del viaje.

¿Qué significan los pictogramas en la línea 85?

Las señales identifican acciones y sectores habituales del recorrido. Entre ellas se encuentran los pictogramas para indicar el uso de la Tarjeta SUBE, los asientos reservados, las puertas de ascenso y descenso, la solicitud de parada, la ubicación del timbre y otras pautas de comportamiento dentro del colectivo.

El objetivo es que los pasajeros puedan anticipar cada momento del viaje mediante referencias visuales claras, favoreciendo una mayor autonomía y reduciendo situaciones de ansiedad o confusión. Si bien fueron diseñados especialmente para personas con TEA, también resultan útiles para quienes tienen discapacidad cognitiva, niños pequeños o personas que no dominan el idioma.

La propuesta fue impulsada por la línea 85 en marzo de 2022 y, con el paso del tiempo, comenzó a implementarse en otras empresas de transporte. Actualmente, más de 12.000 colectivos cuentan con este sistema de señalización inclusiva.

La compañía también promovió campañas de concientización sobre distintas temáticas sociales, como autismo, donación de órganos, donación de sangre, violencia de género y cultura de paz, en conjunto con organizaciones como INCUCAI, Cruz Roja Quilmes y Padres TEA Avellaneda. Además, recibió el reconocimiento de Embajada de Paz por sus acciones comunitarias.