El objetivo de estas obras es agilizar la circulación, mejorar la seguridad vial y optimizar el funcionamiento del transporte público mediante la incorporación del sistema de cobro electrónico Free Flow.

La Ciudad de Buenos Aires completó una nueva etapa de la transformación de la Autopista Dellepiane con la eliminación definitiva de las cabinas de peaje en ambos sentidos de circulación. A partir de esta modificación, los vehículos adheridos al sistema TelePASE podrán transitar sin detenerse para abonar el peaje, mientras que también se habilitó un nuevo acceso hacia la avenida General Paz y se modificó el recorrido de tres líneas de colectivos.

El ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua, sostuvo que el objetivo de estas obras es agilizar la circulación, mejorar la seguridad vial y optimizar el funcionamiento del transporte público mediante la incorporación del sistema de cobro electrónico Free Flow.

Autopista Dellepiane, ¿quiénes podrán circular sin detenerse en el peaje?

Con la implementación total del sistema Free Flow, desaparecieron las cabinas de peaje de la Autopista Dellepiane. Desde ahora, los conductores que cuenten con TelePASE podrán atravesar el corredor sin reducir la velocidad para efectuar el pago.

El cobro se realiza de manera automática mediante un pórtico instalado sobre la autopista, por lo que ya no existen barreras ni cajas de cobro manual. Quienes no tengan el dispositivo o la patente asociada al sistema también podrán circular, aunque el peaje será registrado automáticamente y deberá abonarse por los mecanismos previstos por AUSA.

La nueva configuración permite mantener una velocidad constante de hasta 60 kilómetros por hora en el sector donde anteriormente se encontraba la estación de peaje, lo que reduce frenadas, embotellamientos y cambios bruscos de carril.

Como parte del mismo proyecto, Autopistas Urbanas (AUSA) habilitó un nuevo ingreso a la Autopista Dellepiane desde la intersección de la colectora Norte y la avenida Piedra Buena, en sentido hacia General Paz, Riccheri y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La obra también permitió trasladar el recorrido de las líneas de colectivos 56, 86 y 193 a la nueva colectora Norte, inaugurada recientemente. Allí se instalaron nuevas paradas para que los pasajeros puedan ascender y descender fuera de la autopista, mejorando la seguridad y el ordenamiento del tránsito.

La nueva colectora se extiende entre Timoteo Gordillo y Piedra Buena, cuenta con dos carriles de circulación y una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.