Las búsquedas de sitios de apuestas crecen entre un 60% y un 150% durante las pausas de hidratación en los partidos del Mundial 2026. Así lo muestra el último informe de la Consultora Novarum, que destaca además que las páginas más buscadas son las de los auspiciantes de la Copa del Mundo, un evento que está como nunca antes asociado al juego online.

El informe de comportamiento digital, titulado "Timba break", analizó el impacto de las pausas de hidratación en el nivel de búsquedas de sitios de apuestas durante el partido entre Argentina y Austria el 22 de junio. La Consultora Novarum tomó tres ejemplos: dos de casas de apuestas que son auspiciantes de la Copa del Mundo y un tercero de un sitio conocido pero no sponsor. Los resultados fueron impactantes. Según el informe, si bien "los sitios de apuestas tienen un tráfico orgánico de búsquedas y usuarios en todo momento, la presencia de espacios publicitarios auspiciando sitios de apuestas durante el evento deportivo aparecen como incentivos que inyectan picos de actividad en muy breves franjas de tiempo".

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De acuerdo con el estudio, "las pausas de hidratación no sólo afectan la dinámica del partido y de la transmisión, sino que también operan como un embudo de tráfico de búsquedas hacia los sitios de apuestas". Es decir que los tan cuestionados cooling brakes terminan convirtiéndose en "un facilitador en la conversión del espectador de la transmisión a usuario de los sitios de apuestas". El informe destaca que la coincidencia exacta entre los picos de búsquedas de las casas de apuestas que auspician el Mundial y las pausas de hidratación demuestra "una correlación de causa efecto en el tráfico de corto plazo"; mientras que los sitios de apuestas que no son sponsors de la Copa del Mundo reciben actividad en el entretiempo (la pausa publicitaria tradicional).

Lucía Fainboim, directora de Educación en Faro Digital, una organización que crea estrategias para un uso reflexivo y crítico de las tecnologías digitales, analizó el fenómeno en diálogo con El Destape y apuntó a uno de los signos de la época: "La invasión del mercado en la infancia y la adolescencia". Según la especialista, es una característica de este momento histórico que se manifiesta con las apuestas en los varones pero que también afecta a las niñas. "También los vemos en las chicas de 8 años que ya no juegan con juguetes, sino que pasan el día haciendo su rutina de skincare. Acá lo vemos también como exigencias de la masculinidad. El celular permitió una llegada uno a uno entre el mercado y el ciudadano, y una invasión de la infancia y la adolescencia con lógicas de mercado que nunca habíamos visto", detalló Fainboim en el marco de una mesa de debate entre especialistas en el tema de la que también participaron el defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, y la psicóloga Débora Blanca.

Su mirada coincide con la de la mayoría de los especialistas en el tema, que señalan que el abordaje del problema debe incluir algún tipo de regulación por parte del Estado. "Esto necesita regulación, necesita una perspectiva de infancia y de adolescencia. Los chicos de los 10 años todavía, por ejemplo, no desarrollan pensamiento abstracto para manejarse con dinero virtual", subrayó. Aunque también marcó una cuestión de fondo: "Esto es una crisis del proyecto de vida de los chicos. Quién quiero ser, cómo me imagino el éxito, la felicidad, que a mí me vaya bien en la vida, hoy está totalmente vinculado al dinero, a tener plata, a ser millonario", observó.

La regulación posible: el proyecto que cajoneó el Senado

El discurso y la práctica antirregulatoria del gobierno de Javier Milei también impactó en el juego online. El muy buen proyecto que aprobó la Cámara de Diputados en 2024 al respecto quedó cajoneado en el Senado, sin chances de ser impulsado ni por el Gobierno ni por sus aliados incondicionales del PRO y la UCR. Ese proyecto busca tratar al juego online con los mismos parámetros con los que hoy tratamos a los cigarrillos y establece, entre sus puntos principales:

La prohibición de todo tipo de anuncios, promociones y patrocinios de casas de apuestas, incluyendo camisetas de fútbol, estadios y acuerdos con influencers.

La restricción del acceso a sitios de apuestas y juegos de azar en línea a menores de 18 años.

La creación del Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA), para que las personas puedan auto-bloquearse el acceso a las plataformas de apuestas.

La obligación para los operadores a tener sede y servidores en el país.

La realización de jornadas educativas obligatorias en niveles primario, secundario y terciario.

A contramano de esta propuesta, Milei envió un proyecto al Congreso para simplemente reafirmar la prohibición de los sitios ilegales de apuestas y fortalecer a las páginas legales. Un texto a medida de las casas de apuestas que hoy atraviesan su momento de esplendor. Por el Mundial 2026 y por la ausencia de regulaciones del Estado libertario.