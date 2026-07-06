El Mundial 2026 no solo está dejando goles y polémicas arbitrales. También aceleró una conversación que preocupa a especialistas y organismos de salud: la de las apuestas online y la ludopatía. Según un informe de monitoreo digital, las menciones a estos términos pasaron de 292 mil en mayo a 420 mil en junio, el pico más alto del semestre.

El salto no fue casual. El informe señala que la cita mundialista "potenció la presencia en el timeline de los usuarios de publicidad de juego online", con marcas mostrando apuestas de manera masiva y naturalizando términos propios del rubro entre el público general.

Uno de los casos más resonantes fue la casa de apuestas que utilizó una recreación con inteligencia artificial de Diego Maradona cuyas menciones se multiplicaron por 19 luego de la campaña publicitaria. El video, que promocionaba la casa de apuestas con la frase "acá se juega con pelotas", generó fuerte rechazo entre usuarios que cuestionaron el uso de la imagen del ídolo fallecido con fines comerciales.

Indignación y humor, dos caras de la misma moneda

La respuesta en redes se dividió entre la indignación y la ironía. Usuarios calificaron de vergonzoso el uso de imágenes generadas por IA de Maradona para promocionar apuestas. Otros eligieron el humor: cuentas como Revista Barcelona compararon la situación con un "Holograma de Cerati" opinando sobre la publicidad, en tono de burla hacia la tendencia de resucitar digitalmente a figuras populares para fines comerciales.

El Prode, el gran protagonista

Más allá de las casas de apuestas privadas, el informe destaca el fenómeno del Prode, el tradicional juego de pronósticos, que en junio se convirtió en el centro de la conversación sobre apuestas deportivas. Más de 227 mil usuarios mencionaron el juego, generando más de 383 mil menciones en el mes, lo que representó el 86% de toda la conversación digital sobre apuestas deportivas.

Para dimensionar el fenómeno, el informe compara: se habló el doble del Prode que de Emiliano "Dibu" Martínez, y el término se mencionó casi cuatro veces más que "Tim Payne" —jugador de Nueva Zelanda— y dos veces y media más que "Vozinha", el arquero de Cabo Verde que se convirtió en viral del Mundial tras el 0-0 ante España.

Un problema que ya afecta a los más chicos

El informe incluye datos preocupantes sobre el impacto de las apuestas online entre los adolescentes argentinos, según cifras de Unicef y el Ministerio de Capital Humano: uno de cada cuatro chicos de entre 12 y 17 años dice haber apostado dinero online alguna vez, y seis de cada diez conoce a alguien que lo hizo. Además, el 47% conoce plataformas y aplicaciones de apuestas, y uno de cada dos jóvenes reconoce que apuesta para "ganar plata".

El informe detectó además un salto en el uso del término "apuesta combinada", que se multiplicó por siete en junio respecto de mayo, otra señal de la naturalización de la jerga de las casas de apuestas entre el público general durante el mes del Mundial.