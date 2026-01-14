El crecimiento de los casinos online en Argentina impulsa debates sociales, sanitarios y regulatorios.

La fiebre por el juego online parece no dar tregua en Argentina. Algunos datos resultan difíciles de ignorar: para 2023, la Asociación de Loterías Estatales informó un incremento del 147 % en la facturación del sector desde 2019. Los teléfonos inteligentes, junto con una conectividad móvil que supera el 89 % en zonas urbanas, han facilitado el acceso al casino online y abierto debates cada vez más intensos sobre apuestas, límites y responsabilidades.

Mientras algunos ven como un recaudo relevante —solo en Buenos Aires, en 2022, los impuestos al sector habrían superado los 10.000 millones de pesos—, otros advierten sobre el aumento de la ludopatía y la exposición de personas. Resolver estas tensiones no parece sencillo y el consenso, por ahora, es escaso.

Principales preocupaciones sociales

En 2023, el juego entre personas de 18 años se consolidó como una de las principales alertas, según informes del Ministerio de Salud. El acceso sencillo, el anonimato y la limitada supervisión familiar convirtieron a las plataformas digitales en un asunto de interés público urgente. Entre 2022 y 2023 se registró un aumento cercano al 50 % en casos con síntomas de adicción al juego. El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, llegó a señalar que la industria “convierte cada teléfono en un casino portátil”, aludiendo a la vulnerabilidad juvenil.

Entre los riesgos más citados aparecen cambios de humor, depresión y endeudamiento temprano. Estas preocupaciones impulsaron medidas por parte de bancos y empresas tecnológicas, como el bloqueo de tarjetas o la restricción de accesos a redes de juego en escuelas y clubes. También se intensificaron campañas en medios y redes sociales, mientras especialistas en salud subrayan la necesidad de una intervención estatal y familiar más temprana. Algunas sociedades pediátricas incluso recomendaron abordar el tema desde la educación primaria.

Marco legislativo en debate

Durante 2024, el Congreso debatió más de cinco proyectos orientados a regular las apuestas online. La Cámara de Diputados presentó una iniciativa para limitar la publicidad en eventos deportivos, exigir datos biométricos al registrarse y prohibir el uso de tarjetas de crédito. El texto difundido en mayo contempla además que todas las plataformas ofrezcan herramientas de autoevaluación y asistencia gratuita contra la adicción.

En el Senado, la discusión continúa centrada en detalles como las restricciones a patrocinios y la creación de un registro nacional de autoexcluidos. Consultoras del sector estiman que alrededor del 67 % de las apuestas se realizan en sitios no autorizados, donde los controles bancarios son débiles y la trazabilidad resulta limitada. Este escenario facilita la operación de plataformas ilegales y complica la fiscalización. El debate parlamentario refleja la dificultad de equilibrar acceso, protección social e ingresos fiscales.

Consenso multiactor

La magnitud del fenómeno llevó a sindicatos, especialistas en salud mental y representantes del sector financiero a reclamar una estrategia nacional coordinada. El Banco Central, junto con entidades financieras y organismos de derechos humanos, conformó mesas de trabajo para analizar los impactos sociales del juego digital. Desde el ámbito sindical se sostiene que una regulación adecuada podría proteger a trabajadores, consumidores y empresas legales sin paralizar la actividad.

Profesionales de la salud mental insistieron ante el Senado en la importancia de la prevención temprana y de campañas sostenidas en medios. La falta de coordinación entre provincias genera asimetrías: mientras distritos como Buenos Aires y Córdoba avanzan en controles tecnológicos, otros mantienen marcos poco claros. Por ello, las propuestas incluyen educación digital y detección precoz en escuelas y centros de salud. El consenso avanza, aunque de forma gradual.

Tendencias internacionales y desafíos locales

Argentina no es un caso aislado. En Europa, países como España o Italia han endurecido las regulaciones publicitarias y las sanciones. Parte del debate local busca adaptar estas experiencias, aunque la informalidad y el peso de los pagos digitales plantean desafíos adicionales.

En ciudades medianas, el crecimiento de apuestas a través de redes sociales o sitios no habilitados supera al de las grandes capitales, según observatorios provinciales. La falta de campañas específicas en barrios vulnerables y la brecha tecnológica limitan la efectividad de muchas normas fuera de los grandes centros urbanos.

Conclusión sobre juego responsable

Con la expansión del casino en línea, resulta inevitable subrayar la urgencia de políticas de juego responsable. Educación, herramientas de autoexclusión y mayor acompañamiento familiar podrían reducir parte de los riesgos emergentes. Una regulación eficaz debería priorizar la protección de personas y adolescentes. Si la coordinación entre sectores continúa demorándose, es probable que el problema siga creciendo al ritmo del desarrollo digital.