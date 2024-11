Obtuvo media sanción en Diputados la ley que regula las apuestas deportivas

Este miércoles, la Cámara de Diputados dio el primer paso para establecer un marco regulatorio para las apuestas deportivas: el proyecto de ley de prevención de ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea recibió media sanción con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. A pesar de las ausencias de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, se alcanzó el quórum con 137 presentes de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, un sector del radicalismo y la izquierda. La nueva normativa busca poner un freno al fenómeno de las apuestas online a la vez que limitar la publicidad en torno a ellas.

Tras un debate álgido, finalmente La Libertad Avanza rechazó de plano el proyecto, en tanto que los diputados del PRO y la UCR optaron por la abstención. En su descargo, el diputado Bertie Bengas Lynch acusó a sus pares de estar aprobando un proyecto con el que "Mussolini estará fascinado". "La prohibición enardece la demanda", sumó. Desde el macrismo y la bancada radical, en cambio, se presentaron argumentos que giraron en torno a que no querían que se avanzara también sobre la ludopatía de mayores de edad.

"Se confunde juego ilegal con juego legal. Se confunde jugadores con ludíopatas. Nos vamos a abstener porque no nos convence, podemos buscar otros proyectos que soucionen este problema gravisimo pero que no deforme la idea de la libertrad de los adultos. No cuenten con nosotros, creemos en la libertad", explicó a su turno el diputado del PRO Hernán Lombardi.

La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli planteaba avanzar sobre la restricción de la publicidad de juegos de azar en línea, pero también sobre la restricción en el pago de las apuestas al uso de tarjeta de débito, “para evitar se acumule deuda en juego”. A su turno, denunció los argumentos que dieron algunos legisladores, que relacionó al apoyo empresarial. "Yo también tengo presiones, la de los padres que perdieron a sus hijos, a los docentes. "La ley es perfectible pero es que la podemos hoy tener. Les pido que no salten la banca", subrayó.

El artículo 8 de la norma, referida a la publicidad, era la más cuestionada en la previa por parte del PRO y de UCR. En la lectura, Frade aclaró que la prohibición incluiría "indumentaria deportiva", "instalaciones deportivas", "estadios", "academias deportivas", "centros de entrenamiento", "pronósticos deportivos", "festivales artísticos y culturales en general".

En ese momento, Silvana Giudici (PRO) insistió en su dictamen de minoría sin "una enunciación tan taxativa" como la que se presenta en el dictamen de mayoría y cuestionó: "Tuvieron que agregar la palabra indumentaria". Finalmente, fue aprobado por 134 votos a favor, 32 negativos y 24 abstenciones.

Los cruces más fuertes, sin embargo, llegaron cuando se dio por aprobado el proyecto en general y empezó la votación en particular. "Ojalá en la próxima vida tenga un pito en la garganta como tiene ella": Mónica Frade, de la Coalición Cívica, apuntó contra una diputada del PRO cuando fue cuestionada por su lectura de las modificaciones. "Se escucha perdectamente, cambien de chicana", remarcó la diputada.

Los puntos fundamentales de la ley contra la ludopatía y la restricción de publicidad para casas de apuestas

Prohibición para las personas menores de 18 años

Uno de los pilares del proyecto es la prohibición total del acceso y participación de menores de edad en sitios de juegos de azar y apuestas, como así también en plataformas de apuestas deportivas y pronósticos. Para prohibir el ingreso de personas sin la edad permitida se propone la identificación biométrica de los usuarios al inicio de cada sesión y al cabo de un tiempo de jugar, utilizando la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para validar la identidad a distancia, a través del reconocimiento facial del celular.

Con la mejora del acceso a los sistemas virtuales, las casas de apuestas pusieron su foco en el juego virtual. Es por eso, que millones de jóvenes en el mundo pudieron a través de sus teléfonos celulares acceder a las puestas de todo tipo y sin control, lo que se transformó en un problema. Argentina, no es ajena a esta problemática, según un informe del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo, el 8,29% de los argentinos apostó online en algún momento de su vida, y los jóvenes entre 15 y 24 son al menos el 12,5%.

Nuevas restricciones para la publicidad de las apuestas online

La publicidad de sitios de apuestas no podrán publicitarse en medios de comunicación, redes sociales ni vía pública; a su vez, hace hincapié en la figura de los influencers, a quienes les prohíbe promocionar de forma encubierta las apuestas online. Este punto alcanza también a deportistas, figuras públicas o personajes ficcionales.

Prohibición de promoción de casas de apuestas en el deporte: cómo afecta a los distintos actores del fútbol argentino

En el fútbol argentino las miradas se encuentran direccionadas más allá de lo que ocurre en la cancha. Este proyecto obligaría a la Selección Argentina, Boca, River, Racing y otros equipos de Primera División a no tener como sponsor de ninguna manera posible casa de apuestas, ni en sus camisetas ni es publicidades comerciales. Lo que llegó como un camino a explotar desde lo económico, se reversionaría en un fuerte dolor de cabeza por un corte en el flujo de ingresos.

En Boca, por ejemplo, el vínculo con Betsson le genera una de las principales fuentes de recaudación. Tras un primer convenio en 2023, la dirigencia cerró con la empresa sueca un nuevo convenio a mediados del 2024 por 7.5 millones de dólares al año hasta 2028, lo que la transformó en el sponsor más importante del club en la última década. En la vereda contraria, los números de River también cierran con una casa de apuestas. Luego de tres años con Turkish Airlines, la aerolínea de bandera con base en Estambul, el club de Núñez anunció en julio del 2022 un acuerdo con Codere para que sea el main sponsor del club por 3.5 millones (más IVA) de dólares por año hasta mediados del 2025. Incluso, el contrato prevee ganancias estipuladas en 1.4 millones de dólares por año según los logros deportivos que consiga la institución.

En la Selección Argentina también habría un problema en caso de que la ley se haga efectiva. Es que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene un contrato con Bet Warrior para auspiciar al seleccionado, si bien no está en la camiseta, sí aparece en cada publicidad relacionada al equipo de Lionel Scaloni. Además, la Liga Profesional de Fútbol tiene el nombre de Betano, la empresa de origen griega que estimula las apuestas en las transmisiones de los partidos del fútbol local.

Mayores penas ante el incumplimiento de la ley

La ley contempla una reforma en el artículo 301 del Código Penal: "Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare o administrare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar y apuestas, sin contar con la autorización jurisdiccional competente y el que facilitare sus datos biométricos, documentos, datos bancarios y/o cualquier información que requiera el sitio web para participar del de apuestas".