Quién es el director técnico de Egipto, el rival de Argentina en octavos del Mundial 2026

Hossam Hassan.

La Selección Argentina ya conoce al rival que enfrentará en los octavos de final del Mundial 2026: Egipto. Después de eliminar a Australia en los penales y meterse entre los 16 mejores del torneo, el conjunto africano se medirá con el equipo dirigido por Lionel Scaloni en un duelo que tendrá como protagonista a uno de los nombres más emblemáticos de la historia del fútbol egipcio: Hossam Hassan.

Con Mohamed Salah como principal figura dentro del plantel y un entrenador que marcó una época como futbolista, Egipto vuelve a disputar una Copa del Mundo luego de su ausencia en Qatar 2022. Al frente del seleccionado aparece un ídolo nacional que pasó de romper récords dentro de la cancha a intentar escribir una nueva página dorada desde el banco de suplentes.

Quién es Hossam Hassan, el entrenador de Egipto en el Mundial 2026

Hossam Hassan Hassanein Hassan nació el 10 de agosto de 1966 en Helwan, El Cairo, y es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia de África. Como delantero desarrolló la mayor parte de su carrera en Al Ahly, el club más importante de Egipto, donde disputó dos etapas entre 1984 y 1999. Más tarde también defendió los colores del histórico Zamalek y cerró su trayectoria como jugador en Al-Ittihad Alexandria.

Su legado con la selección egipcia permanece intacto. Entre 1985 y 2006 disputó 177 partidos internacionales y convirtió 69 goles, una marca que todavía lo mantiene como el máximo goleador de la historia de los Faraones. Además, participó del Mundial de Italia 1990 y jugó siete ediciones de la Copa Africana de Naciones, torneo que conquistó en tres oportunidades.

A nivel de clubes también construyó una carrera excepcional. Es el futbolista más ganador de la historia del fútbol egipcio y uno de los más laureados del continente africano, con 39 títulos, entre ellos 14 ligas egipcias, dos Ligas de Campeones de la CAF y múltiples conquistas nacionales e internacionales.

De leyenda como jugador a conductor de los Faraones

Hassan comenzó su carrera como entrenador en 2008 y construyó un recorrido extenso por el fútbol egipcio. Dirigió a clubes como Al Masry, Zamalek, Ismaily, Smouha, Pyramids FC, Al-Ittihad Alexandria y Modern Future, además de haber tenido una experiencia internacional al frente de la selección de Jordania durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014.

Su desembarco en la selección de Egipto llegó en febrero de 2024, apenas 13 días después de asumir en Modern Future. Desde entonces consiguió devolver al seleccionado a una Copa del Mundo luego de derrotar a Yibuti por 3 a 0 en las Eliminatorias y sellar la clasificación para Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Hasta el momento acumula 30 partidos como entrenador de Egipto, con un balance de 18 victorias, siete empates y cinco derrotas, números que consolidaron el proyecto encabezado por una de las máximas glorias del fútbol del país.

Hossam Hassan.

El primer Mundial como entrenador y el desafío de enfrentar a Messi

Si bien tuvo una carrera extraordinaria como futbolista, el Mundial 2026 representa un desafío inédito para Hossam Hassan: será la primera vez que dirige a una selección en una Copa del Mundo. Antes del torneo mundialista condujo a Egipto en la Copa Africana de Naciones, donde alcanzó las semifinales y terminó en el cuarto puesto tras caer por penales frente a Nigeria en el partido por el tercer lugar. A pesar de que todavía no consiguió títulos como entrenador, logró devolver competitividad a un seleccionado que había quedado fuera de Qatar 2022.

Ahora tendrá por delante el examen más exigente de su carrera. Con Salah como estandarte dentro del campo y la experiencia de una leyenda en el banco de suplentes, Egipto buscará sorprender a la campeona del mundo y eliminar a la Argentina de Lionel Messi. Para Hossam Hassan, será una oportunidad de transformar una trayectoria legendaria como futbolista en una historia inolvidable como entrenador.