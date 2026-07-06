Es como recorrer las calles de un barrio porteño en 1930: la canción de Gardel llena de energía porteña nostálgica

Un clásico del tango retrata la ciudad de Buenos Aires en 1930.

Escuchar el tango Almagro en la emblemática voz de Carlos Gardel es lo más cercano a emprender un viaje en el tiempo. Registrada fonográficamente por el Zorzal Criollo el 1 de mayo de 1930, la composición funciona como una verdadera fotografía sonora que invita a recorrer las calles de aquel barrio porteño de principios del siglo XX, un territorio que combinaba el pulso de los sectores populares con la mística de la cultura tanguera en pleno desarrollo.

La obra cuenta con los versos del poeta Iván Diez (seudónimo de Augusto Martini) y la melodía de Vicente San Lorenzo (Vicente Ronca), un cantor que inicialmente la tenía en su propio repertorio antes de que Gardel la consagrara de manera definitiva en el formato de disco. A través de su poética, la pieza retrata un paisaje urbano y social marcado por la melancolía del paso del tiempo y el arraigo absoluto a la geografía que vio nacer y crecer al protagonista.

En una urbe como Buenos Aires, caracterizada por su constante transformación arquitectónica y demográfica, las canciones que retratan esquinas, dinámicas y paisajes específicos adquieren un valor histórico incalculable. Almagro es un claro ejemplo de cómo la música de raíz ciudadana se convierte en un refugio para conservar la memoria de lo que fuimos.

Escuchar sus estrofas hoy permite reconstruir simbólicamente un barrio de casas bajas, noches de farol y dinámicas vecinales que la modernidad y el cemento han ido desdibujando con las décadas. La lírica describe al barrio desde una dimensión idílica y testimonial, definiéndolo como la "gloria de los guapos, lugar de idilios y poesía".

El texto contrapone la vejez del relator, cuya cabeza ya está cubierta por "la nieve" de las canas, con la inmutabilidad de ese "dulce hogar" al que jura regresar para morir. Al evocar las noches de luna y las andanzas de la juventud, el tango fija en el tiempo la fisonomía de un Buenos Aires de 1930 que, de no ser por estos registros artísticos, quedaría confinado únicamente a las páginas de los libros de historia o a los archivos fotográficos sepia.

Carlos Gardel.

Letra completa de Almagro

Cómo recuerdo, barrio querido,

aquellos tiempos de mi niñez...

Eres el sitio donde he nacido

y eres la cuna de mi honradez.

Barrio del alma, fue por tus calles

donde he gozado mi juventud.

Noches de amor viví,

con tierno afán soñé

y entre tus flores

también lloré...

¡Qué triste es recordar!

Me duele el corazón...

Almagro mío,

¡qué enfermo estoy!

Almagro, Almagro de mi vida,

tú fuiste el alma de mis sueños...

Cuántas noches de luna y de fe,

a tu amparo yo supe querer...

Almagro, gloria de los guapos,

lugar de idilios y poesía,

mi cabeza la nieve cubrió;

ya se fue mi alegría

como un rayo de sol.

El tiempo ingrato dobló mi espalda

y a mi sonrisa le dio frialdad...

Ya soy un viejo, soy una carga,

con muchas dudas y soledad.

Almagro mío, todo ha pasado;

quedan cenizas de lo que fue...

Amante espiritual

de tu querer sin fin,

donde he nacido

he de morir.

Almagro, dulce hogar,

te dejo el corazón

como un recuerdo de mi pasión