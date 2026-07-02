Carlos Gardel y José Razzano le pusieron música a los versos de Celedonio Flores.

El tango “Mano a mano” nació de la pluma del joven poeta Celedonio Flores, que con apenas 24 años escribió una letra cargada de lunfardo y emociones profundas. Carlos Gardel y José Razzano, al leer esos versos, supieron que tenían en sus manos una joya musical, aunque el Zorzal Criollo no pudo evitar mostrar dudas sobre la autoría de un texto tan maduro para alguien tan joven.

Gardel, con su característica sonrisa ladeada, le dijo a Flores: “Pibe, esta letra no la escribiste vos. La escribió tu padre o tu tío...”. La desconfianza surgía porque la historia narrada hablaba del dolor de un hombre modesto que veía partir a su amada hacia una vida mejor con otro, algo difícil de imaginar en alguien tan joven. Sin embargo, el poeta ya había comenzado a publicar textos en lunfardo en la sección de un diario, lo que llamó la atención de Gardel y Razzano.

Celedonio Flores había logrado captar la esencia porteña en sus versos, con palabras como “percanta”, que se refiere a la chica linda pero interesada, y “otario”, un tonto fácil de engañar. La letra reflejaba la cruda realidad de ese mundo, con imágenes de la milonga, el juego del “remanye” y el ambiente de la bohemia urbana. Gardel y Razzano no dudaron en ponerle música y grabar el tango, que con el tiempo se convirtió en un clásico.

La primera estrofa del tango decía: “Rechifla’o en mi tristeza, te evoco y veo que has sido. De mi pobre vida paria, sólo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer”. Este texto era un reflejo directo del lunfardo más auténtico y del sentir popular del Buenos Aires de la época.

La muerte del "Zorzal Criollo" y la censura militar

Con la muerte de Gardel en 1935, la historia del tango siguió su curso, aunque sufrió cambios. Tras el golpe de Estado de 1943, el gobierno militar buscó prestigiar el tango eliminando el lunfardo de sus letras para hacerlas más aceptables en la radiodifusión. Así, “Mano a mano” fue reversionado con una letra pulcra y sin la fuerza original, perdiendo la esencia que Celedonio Flores había plasmado.

Celedonio Flores le presentó las primeras estrofas del tango "Mano a mano" a Carlos Gardel en 1920.

La versión censurada comenzaba con: “Te recuerdo en mi tristeza y al final veo que has sido, en mi existencia azarosa más que una buena mujer. Puso tu hermosa figura calor de hogar en mi nido. Fuiste noble, consecuente y yo sé que me has querido...”. Esta adaptación suavizaba el lenguaje y el sentimiento, alejándose del lunfardo y la crudeza del original.

Celedonio Flores falleció en 1947, pero su legado se mantuvo vivo gracias a Gardel, que grabó más de veinte temas escritos por él. Entre ellos se encuentran “Mala entraña”, “El bulín de la calle Ayacucho” y “Canchero”. Sin embargo, Gardel evitó interpretar uno de los mayores éxitos de Flores, “Corrientes y Esmeralda”, por una mención directa a su propio nombre en la letra.

Además de su talento poético, Celedonio tuvo una vida marcada por la violencia en su infancia y una historia sentimental particular, compartiendo su vida entre dos mujeres conocidas y aceptadas en su entorno. Su historia y la de su tango “Mano a mano” siguen siendo un testimonio fiel del Buenos Aires de principios del siglo XX y del poder del lunfardo para contar historias de amor y desamor.