Epic Games: estos son los juegos gratis del 2 al 9 de julio 2026

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Como cada jueves, Epic Games Store renovó su promoción semanal y ya habilitó dos nuevos juegos para descargar gratis en PC. Desde el, los usuarios pueden sumara su biblioteca sin pagar un solo peso. Lo mejor es que, una vez reclamados dentro del período de la promoción,, incluso si se descargan más adelante.

La propuesta de esta semana combina dos experiencias muy diferentes: por un lado, un beat 'em up de acción cooperativa con estética retro y, por el otro, una aventura gráfica de terror psicológico considerada un clásico de culto. La promoción estará disponible hasta el jueves 9 de julio, momento en el que Epic Games la reemplazará por una nueva selección de títulos gratuitos.

De qué se tratan los juegos gratis de esta semana

River City Girls 2 es la secuela del exitoso beat 'em up desarrollado por WayForward. La historia vuelve a poner a Misako y Kyoko en el centro de la acción, aunque esta vez se suman nuevos personajes jugables para recorrer una ciudad más grande, enfrentar bandas rivales y mejorar habilidades a medida que avanza la partida. El título puede disfrutarse tanto en solitario como en modo cooperativo y se destaca por su estilo pixel art, combates frenéticos y una banda sonora muy elogiada por los jugadores.

A diferencia de la entrega original, esta secuela amplía considerablemente el mapa, incorpora un sistema de progresión más profundo y permite elegir entre seis personajes, cada uno con movimientos y habilidades propias. Además de los combates, los jugadores pueden aceptar misiones secundarias, visitar distintos barrios de la ciudad, comprar objetos y desbloquear nuevas técnicas, lo que aporta mayor variedad y aumenta las horas de juego.

Por su parte, I Have No Mouth, and I Must Scream es una aventura gráfica lanzada originalmente en 1995 e inspirada en el famoso relato de Harlan Ellison. El juego propone controlar a cinco sobrevivientes de la humanidad, atrapados por una inteligencia artificial que los somete a torturas psicológicas desde hace más de un siglo. Cada personaje enfrenta sus propios miedos y traumas en una experiencia cargada de decisiones, acertijos y múltiples finales.

Más allá de sus gráficos clásicos, el juego sigue siendo reconocido por la profundidad de su narrativa y por abordar temas como la culpa, el miedo y la redención. Cada historia presenta desafíos diferentes y las decisiones del jugador influyen en el desenlace, lo que invita a volver a jugar para descubrir todos los finales posibles. Su combinación de terror psicológico, ciencia ficción y resolución de puzles lo convirtió en uno de los títulos más recordados del género.

Es una aventura gráfica lanzada originalmente en 1995 e inspirada en el famoso relato de Harlan Ellison.

Cómo descargar los juegos gratis de Epic Games

Para obtener ambos títulos solo hay que seguir estos pasos:

Ingresar a la tienda de Epic Games Store desde el navegador o el launcher oficial. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games o crear una gratuitamente. Buscar River City Girls 2 e I Have No Mouth, and I Must Scream. Presionar el botón "Obtener" en cada juego. Completar la operación, que tendrá un costo de $0 durante la promoción. Los juegos quedarán guardados para siempre en la biblioteca de la cuenta y podrán descargarse cuando el usuario quiera.

Quienes no reclamen estos títulos antes del 9 de julio perderán la oportunidad, ya que Epic Games renovará la promoción con Nova Lands y Tattoo Tycoon, los próximos juegos gratuitos de la plataforma.