Epic Games: juegos gratis del 25 de junio al 2 de julio 2026

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Los juegos gratis de Epic Games Store ya están disponibles y esta semana los usuarios de PC pueden sumar dos títulos muy diferentes a su biblioteca sin gastar dinero. Desde el 25 de junio hasta el 2 de julio de 2026, la plataforma ofrece RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition y Voidwrought, dos propuestas que combinan gestión, estrategia, exploración y acción. Una vez reclamados dentro del período promocional, quedarán asociados a la cuenta para siempre.

Como ocurre cada jueves, Epic Games renovó su promoción semanal con una selección que apunta a públicos muy distintos. Por un lado, un clásico de los simuladores de parques de diversiones; por el otro, un metroidvania de estética oscura inspirado en los horrores cósmicos. Ambos pueden descargarse gratis hasta el próximo 2 de julio.

De qué se tratan los juegos gratis de la semana

El primero de los títulos es RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, una de las entregas más recordadas de la histórica franquicia de simulación. El juego permite diseñar y administrar un parque de diversiones completo, desde las montañas rusas hasta los servicios para los visitantes. La edición que regala Epic incluye además las expansiones Soaked! y Wild!, que agregan parques acuáticos y recintos con animales.

Además de la construcción de atracciones, el juego permite controlar prácticamente todos los aspectos del parque. Los jugadores pueden definir precios de entradas, contratar personal, gestionar campañas de marketing y monitorear la satisfacción de los visitantes. Una de sus características más destacadas es la posibilidad de recorrer las montañas rusas en primera persona, una función que en su momento marcó una diferencia respecto de entregas anteriores de la saga.

La segunda propuesta es Voidwrought, un juego de acción y plataformas en 2D con una estética dibujada a mano. La aventura transcurre en un mundo devastado donde el jugador debe enfrentarse a criaturas monstruosas y deidades antiguas mientras explora ruinas, obtiene nuevas habilidades y mejora su personaje. El título se destaca por su exploración no lineal, combates exigentes y ambientación inspirada en el horror cósmico.

A medida que avanza la aventura, los jugadores pueden desbloquear reliquias, poderes especiales y mejoras que modifican la forma de explorar el mapa y enfrentar a los enemigos. El mundo está repleto de secretos, caminos ocultos y jefes desafiantes, lo que incentiva la exploración constante. Su apartado artístico, combinado con una narrativa enigmática, contribuye a crear una experiencia que apunta especialmente a los fanáticos de los metroidvania modernos y los universos de fantasía oscura.

El juego se destaca por su exploración no lineal, combates exigentes y ambientación inspirada en el horror cósmico.

Cómo descargar los juegos gratis de Epic Games

Para obtener ambos títulos sin costo, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar a Epic Games Store desde la web o el launcher oficial. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games o crear una nueva. Buscar RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition y Voidwrought. Presionar el botón "Obtener" en la página de cada juego. Completar el proceso de compra con valor cero. Los juegos quedarán guardados permanentemente en la biblioteca de la cuenta.

La promoción estará vigente hasta el 2 de julio de 2026, momento en que será reemplazada por una nueva selección de juegos gratuitos. Como sucede todas las semanas, quienes reclamen los títulos antes de la fecha límite podrán conservarlos para siempre, incluso si más adelante dejan de estar disponibles sin cargo en la tienda digital.