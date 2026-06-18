Epic Games: juegos gratis del 18 al 25 de junio 2026

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Epic Games renovó una vez más su promoción semanal y ya permite reclamar gratis dos videojuegos para PC. Desde el 18 hasta el 25 de junio de 2026, los usuarios pueden sumar Citizen Sleeper y Robobeat a su biblioteca sin gastar un peso. Como ocurre cada jueves, una vez que los reclamás dentro del período promocional, los juegos quedan para siempre asociados a tu cuenta, incluso si más adelante vuelven a tener precio.

La nueva selección combina dos propuestas completamente distintas: por un lado, una aventura narrativa de ciencia ficción con decisiones que cambian la historia; por el otro, un frenético shooter en primera persona donde cada disparo sigue el ritmo de la música. Esta variedad convierte a la promoción de esta semana en una de las más interesantes para quienes buscan ampliar su biblioteca de juegos sin costo.

¿De qué tratan los juegos gratis de Epic Games?

Robobeat es un shooter roguelite en primera persona donde el secreto para sobrevivir es disparar, correr y esquivar siguiendo el ritmo de la música. Cuanto mejor sincronices tus movimientos con la banda sonora, mayor será el daño que inflijas y más fluido será el combate. La combinación de acción rápida y mecánicas musicales le da una identidad propia dentro del género.

A medida que avanza la partida, los escenarios, las armas y los enemigos cambian de forma procedural, una característica típica de los roguelite que hace que cada intento sea distinto. El juego también permite personalizar la experiencia con diferentes pistas musicales, ya que el ritmo influye directamente en el desarrollo de la acción. Esta combinación de reflejos, precisión y música convierte a Robobeat en una propuesta ideal para quienes buscan desafíos intensos y partidas dinámicas.

Por su parte, Citizen Sleeper es un RPG narrativo ambientado en una estación espacial al borde del colapso. El jugador controla a un "Sleeper", una conciencia humana alojada en un cuerpo artificial que escapó de una megacorporación. A través de un sistema inspirado en los juegos de rol de mesa, cada decisión influye en la historia, las relaciones con otros personajes y el destino del protagonista. La exploración, la administración de recursos y los múltiples finales son algunos de sus principales atractivos.

Además de su fuerte componente narrativo, Citizen Sleeper se destaca por ofrecer una gran libertad para encarar cada partida. El jugador puede especializar a su personaje en diferentes habilidades, conseguir trabajos, formar alianzas con los habitantes de la estación e incluso descubrir secretos ocultos mientras intenta sobrevivir. Gracias a sus múltiples caminos y finales posibles, cada partida puede desarrollarse de una manera diferente, lo que le aporta un alto nivel de rejugabilidad.

Citizen Sleeper es un RPG narrativo ambientado en una estación espacial al borde del colapso.

Cómo descargar gratis Citizen Sleeper y Robobeat

Obtener ambos juegos es un proceso sencillo y no requiere ningún tipo de suscripción.

Ingresá a tu cuenta de Epic Games Store o creá una si todavía no tenés una. Entrá en la sección de juegos gratuitos de la tienda. Seleccioná Citizen Sleeper y Robobeat. Presioná el botón para obtener cada juego. Completá la operación (el precio será de $0). Los títulos quedarán guardados de forma permanente en tu biblioteca para descargarlos cuando quieras.

La promoción estará disponible hasta el jueves 25 de junio de 2026, momento en el que Epic Games reemplazará ambos títulos por una nueva selección de juegos gratuitos. Por eso, si te interesa alguno de ellos, conviene reclamarlos antes de que finalice la oferta, aunque no tengas pensado jugarlos de inmediato.