Epic Games: juegos gratis del 11 al 18 de junio 2026

Conseguir el juego es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Como cada semana, Epic Games sorprende a los jugadores con una selección de videojuegos gratuitos que solo requieren ser descargados para disfrutar de ellos. Estos días no son la excepción, y la plataforma ofrece, hasta el 18 de junio, una nueva tanda de títulos sin costo que podrás añadir a tu biblioteca permanentemente.

Esta semana los usuarios de Epic pueden sumar The Ouroboros King a su biblioteca sin pagar un solo peso. Un juego de ajedrez que propone una combinación entre la estrategia clásica del tablero y las mecánicas de los roguelike. Cada partida presenta desafíos diferentes, nuevas piezas para desbloquear y múltiples combinaciones de habilidades, lo que convierte a cada intento en una experiencia distinta.

En algunos países, Epic Games también ofrece Warhammer 40,000: Speed Freeks como parte de la promoción semanal. Sin embargo, al momento de la publicación de esta nota, el título no aparece disponible para reclamar en todas las cuentas de Argentina, por lo que la oferta puede variar según la región.

De qué se trata The Ouroboros King

Desarrollado por Oriol Cosp Games, el juego toma como base las reglas del ajedrez, pero las reinventa con un sistema de progresión propio del género roguelike. En lugar de utilizar únicamente las piezas tradicionales, los jugadores pueden formar un ejército con unidades clásicas y otras completamente nuevas, cada una con movimientos y habilidades especiales.

A medida que avanza la partida es posible conseguir reliquias, objetos consumibles y mejoras que modifican la estrategia en el tablero. Además, los mapas, enemigos y recompensas cambian en cada nueva partida gracias a la generación procedural, lo que aumenta considerablemente la rejugabilidad. El objetivo final es derrotar al Coven administrando cada movimiento con precisión, ya que solo se puede desplazar una pieza por turno.

Su propuesta fue bien recibida por los jugadores de PC gracias a la combinación entre táctica, planificación y partidas que nunca se desarrollan de la misma manera, convirtiéndose en una alternativa ideal tanto para los fanáticos del ajedrez como para quienes disfrutan de los desafíos estratégicos.

Cómo descargar The Ouroboros King gratis paso a paso

Obtener el juego es muy sencillo y solo lleva unos minutos. Una vez reclamado durante la promoción, quedará asociado de forma permanente a la cuenta del usuario.

Paso a paso para conseguirlo gratis:

Ingresar a la Epic Games Store desde la aplicación o el navegador. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games o crear una si todavía no se tiene. Buscar The Ouroboros King dentro de la tienda. Presionar el botón "Obtener" mientras la promoción esté activa. Completar la compra gratuita y confirmar la operación. El juego quedará guardado para siempre en la biblioteca y podrá descargarse cuando el usuario lo desee.

Como ocurre cada semana, Epic Games renueva su catálogo de títulos gratuitos todos los jueves, por lo que quienes quieran sumar The Ouroboros King sin costo deberán reclamarlo antes del 18 de junio de 2026.