En 1935, Carlos Gardel estrenó su tango más emblemático, “Volver”, una canción que no solo habla del regreso a una ciudad, sino también a una época de la vida cargada de recuerdos y dolor. Su letra, escrita por Alfredo Le Pera, refleja una melancolía única que atraviesa la voz madura del cantor, dejando frases inolvidables como “veinte años no es nada” y “es un soplo la vida”, que quedaron grabadas en el sentir popular rioplatense.

Este tango no solo habla del retorno físico, sino también de un regreso emocional y profundo: el reencuentro con un primer amor y con el pasado que dejó huellas imborrables. A diferencia de otros temas como “Mi Buenos Aires querido”, donde el retorno es esperanzador, en “Volver” el regreso se siente áspero y doloroso, cargado de derrotas y la indiferencia de las estrellas que observan con frialdad.

“Y aunque no quise el regreso / siempre se vuelve al primer amor”, canta Gardel en una escena memorable de la película El día que me quieras, donde interpreta a Julio Argüelles. Este film, rodado en 1935 y dirigido por John Reinhardt, fue la última película del artista antes de su trágica muerte en Medellín, Colombia, ese mismo año. En la cinta, un joven Astor Piazzolla aparece brevemente como un canillita, un dato curioso que une a dos grandes figuras del tango.

La película fue estrenada pocos días después del fallecimiento de Gardel y se destacó por registrar la voz del cantante en vivo, rompiendo con la tradición del doblaje en posproducción. Así, “Volver” quedó para siempre ligado a los últimos meses de vida de Gardel y a su legado musical.

Otras versiones del famoso tango "Volver" de Carlos Gardel

Con los años, el tango siguió siendo interpretado por numerosas voces, desde Hugo del Carril y Aníbal Troilo hasta Plácido Domingo, Julio Iglesias, Luis Miguel y Andrés Calamaro, manteniendo viva la esencia de aquella melancolía que Gardel supo transmitir con maestría.

Carlos Gardel hizo de "Volver" la canción nostálgica más emblemática de todos los tiempos.

Curiosamente, el título y espíritu de este tango inspiraron al director español Pedro Almodóvar para su película Volver (2006), protagonizada por Penélope Cruz y galardonada con premios internacionales. Como bien recuerda La Nación, Almodóvar explicó que su filme trata sobre cómo las generaciones femeninas enfrentan la vida y la muerte con una mezcla de humor, emoción y vitalidad, un reflejo del vínculo entre vivos y muertos que él observó en su tierra natal.

Así, tanto en la música como en el cine, “Volver” se mantiene como un símbolo poderoso de la cultura rioplatense y española, un canto que habla de la nostalgia, el paso del tiempo y la inevitable vuelta al origen, aunque sea con la frente marchita y bajo el mirar burlón de las estrellas.