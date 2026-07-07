Mirtha Legrand habló de los memes que le hicieron con Cleopatra y Tutankamón.

La Selección Argentina derrotó a Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, en un partido que fue auténticamente para el infarto: los africanos se pusieron 2-0 adelante y hasta el minuto 78 se mantuvieron con esa ventaja de dos goles, por lo que todo parecía perdido para La Scaloneta. Sin embargo, a falta de 10' apareció el "Cuti" Romero de cabeza para descontar, mientras que 4' después Lionel Messi puso su firma para equilibrar el marcador. En la agonía del juego, cuando ya se olía la prórroga, Enzo Fernández mandó la pelota al fondo de la red desatando un auténtico delirio albiceleste en Atlanta.

La alegría se hizo presente no solo en el estadio, sino también en las redes sociales: muchísimos usuarios festejaron el pase a cuartos, ya sea con emotivos mensajes o con los clásicos memes. Algunos de los más replicados tuvieron como protagonista a Mirtha Legrand peleando con Cleopatra y Tutankamón, apelando a la cultura milenaria de los rivales de turno. Al respecto fue consultada La Chiqui en diálogo con TN, quien dejó una observación que sorprendió a todos en el estudio.

Uno de los memes que le hicieron a Mirtha Legrand por el partido contra Egipto.

¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre sus memes con Cleopatra y Tutankamón?

Durante la plática con la mencionada señal, La Chiqui comentó: "Vi muchos memes que me hicieron y me causan mucha gracia. No los vi a todos, pero sé que estoy con Cleopatra y Tutankamón, todo eso me hace gracia". Tras esto, ponderó: "Lo importante es que nos ha unido bastante a los argentinos este campeonato. Miro todos los partidos completos y me encanta".

Con relación al encuentro, expuso: "No tengo cábalas y no soy una experta en fútbol pero los 10 minutos finales fueron fabulosos. Con el penal de Messi sufrí muchísimo y creo que él también lo sufrió. Eso se lo comenté a la mamá por teléfono". Profundizando sobre su charla con Celia Messi, contó: "Hablé por teléfono y la felicité. Nos queremos mucho. Al final del partido terminé llorando. Messi es un genio y nació para esto".

La histórica conductora, en ese sentido, reveló: "Voy a confesar que lloré con las lágrimas de Messi. Me daba pena que tuvieran que volver a Buenos Aires; lloré por ellos". Finalmente, contó: "Siempre lo invito a Messi a la mesa pero no quiere porque es tímido. Le voy a presentar la idea a Nacho (Viale, su nieto) de tener a toda la Selección en la mesa".