Qué regalo le hizo Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo en pleno Mundial 2026

El gesto entre ambas volvió a reflejar la buena relación que mantienen las familias de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, más allá de la histórica rivalidad deportiva.

En medio de la expectativa por los octavos de final del Mundial 2026, Georgina Rodríguez y Antonela Roccuzzo protagonizaron un intercambio que llamó la atención en las redes sociales. Un gesto de la empresaria española hacia la esposa de Lionel Messi generó miles de reacciones y volvió a poner en evidencia el vínculo que mantienen.

El gesto de Georgina Rodríguez que compartió Antonela Roccuzzo

Lejos de la competencia que históricamente enfrentó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dentro de las canchas, sus familias volvieron a demostrar que mantienen una relación cordial.

En las últimas horas, Antonela Roccuzzo utilizó sus historias de Instagram para agradecer un obsequio que recibió de Georgina Rodríguez. La influencer y empresaria española le envió prendas de Mimoa, su nueva marca de loungewear, recientemente presentada al mercado.

Junto a una fotografía de las prendas, Antonela escribió: “Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”.

La publicación no tardó en viralizarse entre los seguidores de ambas figuras, quienes destacaron el gesto y la buena relación que mantienen pese a la histórica rivalidad deportiva entre Messi y Cristiano Ronaldo.

Qué regalo recibió Antonela Roccuzzo

El regalo consistió en un conjunto de prendas de Mimoa, la firma de ropa creada por Georgina Rodríguez, enfocada en el segmento del loungewear, una tendencia que combina comodidad, diseño y versatilidad para el uso cotidiano.

La colección está pensada para acompañar diferentes momentos del día, desde el descanso en el hogar hasta las actividades físicas o la rutina diaria, con prendas confeccionadas para adaptarse al cuerpo sin perder confort.

Con este envío, Georgina continúa dando visibilidad a su nuevo emprendimiento y el agradecimiento público de Antonela Roccuzzo representó una importante difusión para la marca entre millones de seguidores en todo el mundo.

La filosofía detrás de la nueva marca de Georgina Rodríguez

Mimoa fue presentada oficialmente con un mensaje centrado en la aceptación del cuerpo y el bienestar personal, dos conceptos que la empresaria destacó desde el lanzamiento del proyecto.

Al presentar la marca, Georgina Rodríguez explicó: “Creé Mimoa a partir de un sentimiento: que el cuerpo de una mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso. Quería crear prendas que la apoyaran, no que la corrigieran. Que le permitieran volver a sí misma”.

La propuesta apunta a ofrecer ropa cómoda y funcional, diseñada para diferentes contextos de la vida cotidiana, con una identidad basada en la confianza, la comodidad y la libertad de movimiento.

Antonela Roccuzzo compartió en sus historias de Instagram el regalo que recibió de Georgina Rodríguez y le dedicó un mensaje de agradecimiento

El intercambio ocurrió en plena expectativa por el Mundial 2026

El gesto entre Georgina Rodríguez y Antonela Roccuzzo se produjo mientras la atención deportiva está puesta en el Mundial 2026, donde tanto Argentina como Portugal afrontan una instancia decisiva.

La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, se prepara para enfrentar a Egipto por los octavos de final, mientras que Portugal buscará avanzar de ronda en un exigente cruce frente a España.

En ese contexto, el intercambio entre ambas empresarias trascendió el ámbito deportivo y volvió a mostrar que la relación entre las familias de Messi y Cristiano Ronaldo permanece marcada por el respeto y la cordialidad. El mensaje de agradecimiento publicado por Antonela fue interpretado por miles de usuarios como una nueva muestra de esa buena sintonía, que continúa vigente incluso en uno de los momentos de mayor atención futbolística del calendario internacional.