Ronaldo afirma que su último Mundial ha terminado, pero que decisión sobre Portugal puede esperar

Cristiano Ronaldo de Portugal tras el partido vs España

El último Mundial de Cristiano Ronaldo terminó el lunes con un revés ante España por ‌el gol de ‌Mikel Merino en el último suspiro que le dio la victoria 1-0 en los octavos de final, pero el delantero no quiso pronunciarse precipitadamente sobre su futuro con la selección de Portugal.

Ronaldo declaró a periodistas en la zona mixta que España tuvo "un poco ​de suerte" al ⁠marcar por medio de Merino en los últimos ‌instantes de un partido que, en ⁠su opinión, podría haber terminado ⁠con victoria para cualquiera de los dos.

"Me entristece marcharme del Mundial así", afirmó el delantero.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Lo he dado todo. ⁠He hecho todo lo posible y me voy ​con la conciencia tranquila. Ha sido ‌mi último Mundial, sí, pero ‌ahora tendré tiempo para reflexionar y estar con ⁠mi familia. No voy a tomar ninguna decisión precipitada".

El atacante de 41 años no llegó a confirmar si había disputado su último partido con ​Portugal, alegando ‌que no quería que una decisión personal eclipsara la campaña del equipo. "No tomo decisiones en el calor del momento", afirmó.

Ronaldo, que ayudó a Portugal a ganar la Eurocopa de 2016 ⁠y la Liga de Naciones en 2019 y 2025, dijo que estaba orgulloso de su contribución a la selección.

"He ganado tres títulos con Portugal; antes de Cristiano Ronaldo, Portugal no había ganado ni un solo título", señaló.

La eliminación de Portugal coincidió también con la salida ‌de Roberto Martínez como DT, y Ronaldo dedicó unas cálidas palabras al español.

"Me encantó trabajar con él", dijo. "Un gran seleccionador, una gran persona, y lo que ha hecho por Portugal es digno de elogio. Quiero darle ‌las gracias y desearle toda la felicidad del mundo".

"Siempre es triste quedar eliminado de un gran torneo. Es un ‌Mundial. El equipo ⁠estaba alcanzando su mejor momento. En mi opinión, jugamos bien. Podría haber pasado ​cualquier cosa, pero así es el fútbol. Tenemos que levantarnos y seguir adelante", concluyó el delantero del Al-Nassr.

Con información de Reuters