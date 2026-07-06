Dejarán de funcionar: las dos líneas de trenes que no prestarán servicio durante el fin de semana largo

Durante el fin de semana largo, el Tren Sarmiento y el ramal Tigre del Mitre estarán fuera de servicio. La medida busca mantener libre la zona para realizar tareas de mantenimiento en momentos de menor cantidad de usuarios.

Tren Sarmiento y Mitre: estos días dejará de funcionar el servicio

Las líneas del Sarmiento y el ramal Tigre del Mitre no funcionarán entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio. Durante esos días se continuará la readecuación del tendido de vías del ramal Tigre, entre los cruces a nivel San Martín e Yrigoyen, en Vicente López, y en el tramo desde el paso a nivel Ramallo hasta el paso bajo nivel Larralde, en el barrio porteño de Núñez. Además, restaurarán el paso a nivel Belgrano.

Desde Trenes Argentinos, en diálogo con Noticias Argentinas, la empresa explicó que las obras eran "urgentes", ya que los durmientes y rieles tienen más de 40 años de antigüedad, están deteriorados y la traza cuenta con sectores en los que las formaciones deben circular con velocidad precautoria y, finalmente, generan demoras o cancelaciones del servicio.

Según señalaron, hasta el momento se han renovado íntegramente 32 kilómetros de vías en el ramal Tigre, se intervinieron 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y seis puentes o alcantarillas.

¿Qué obras se realizan en el tren Sarmiento?

En el tren Sarmiento se están realizando obras en los sistemas de cables, mejoras en estaciones para garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar la operación de las formaciones, además de recuperar la infraestructura ferroviaria. Entre las tareas se encuentran:

Recambio de aparatos de vías en Caballito.

Acondicionamiento de señales en Liniers.

Renovación de las mesas de mando de las cabinas y cambios en las estaciones de Castelar, Haedo y Moreno.

Reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey.

Además, se pondrá en valor las estaciones Morón y Ramos Mejía, con mejoras en los edificios principales, andenes, baños y los ingresos. Además, de la actualización de los sistemas eléctrico y de iluminación.