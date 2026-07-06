"Vasco" Aguirre se despide con orgullo y respalda a Márquez para que lleve a México al Mundial 2030

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. El entrenador de México, Javier Aguirre, durante el partido

Javier Aguirre respaldó a Rafael Márquez para liderar a México en el futuro después de que la trayectoria de los coanfitriones en el ‌Mundial terminó el domingo con una ‌derrota por 3-2 ante Inglaterra, lo que puso fin a la tercera etapa de Aguirre al frente de la selección.

Aguirre, que ya había dejado claro que abandonaría el cargo tras el torneo, aseguró que Márquez, excapitán de México, está preparado para continuar el trabajo realizado con una selección que devolvió la confianza al país tras su mejor actuación en un Mundial en 40 años.

Inglaterra se clasificó para los cuartos de final ​tras resistir una última ⁠embestida de México en el Estadio Azteca, donde la selección local se quedó ‌a las puertas a pesar de una enérgica remontada.

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"Me hubiera gustado ⁠despedirme de mi gente con una victoria, eso duele. ⁠Lo intentamos", dijo Aguirre a los periodistas.

Un rápido doblete de Jude Bellingham dio ventaja a Inglaterra antes de que Julián Quiñones recortara distancias para México. Harry Kane anotó un ⁠penal en la segunda parte después de que Inglaterra se quedó con ​10 hombres, y el penal de Raúl Jiménez en los ‌últimos minutos no fue suficiente para evitar ‌la eliminación de México.

"Los jugadores deben marcharse con la cabeza en alto. Hoy ⁠no ha podido ser, no hemos sabido aprovechar nuestras oportunidades, pero quiero darles las gracias a todos", agregó.

El partido, retrasado una hora debido a las malas condiciones meteorológicas en los alrededores del Azteca, se disputó ante un apasionado público local al que ​Aguirre ha descrito ‌a menudo como el "duodécimo jugador" de México.

Los aficionados animaron a México a voz en grito en los últimos compases, coreando "sí se puede" mientras los coanfitriones buscaban el empate, pero Inglaterra se mantuvo firme y se clasificó para los cuartos de final, donde el sábado se enfrentará a Noruega.

"A la ⁠gente le ofrezco disculpas porque no pudimos llegar a buen puerto, lo intentamos, pero si queremos estar entre las mejores ocho del mundo no tenemos que cometer errores. Hoy perdí el partido, si hay un responsable de la derrota soy yo", reconoció Aguirre.

Aguirre afirmó que se marcha con orgullo a pesar de la decepción de la eliminación, destacando la unidad de la plantilla y la renovada conexión con la afición.

"Me voy muy orgulloso. Estos jugadores ‌me han hecho muy feliz. Hemos recuperado el sentido de pertenencia y la identidad de este equipo", aseguró.

Se espera que Márquez, que capitaneó a México en cinco Mundiales y trabajó junto a Aguirre durante el torneo, lleve lidere el proyecto hacia el 2030 tras la marcha del veterano seleccionador.

"Sé que es mi último partido como entrenador de la selección mexicana, ‌hay que hacerse de lado para que vengan los buenos que son Rafa y su grupo. Le deseo lo mejor, es más que capaz y lo hará mejor que yó", apuntó ‌Aguirre, quien agregó que ⁠se tomará unos días para decidir su futuro.

Cuando la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) designó DT de la selección al "Vasco" Aguirre por tercera ocasión ​en 2024, se estipuló que Rafael Márquez sería su auxiliar técnico, y que tras la participación de México en el Mundial se quedaría al frente de la selección para liderar el proceso rumbo al 2030.

Con información de Reuters