Ver México vs. Inglaterra en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

México e Inglaterra se enfrentan en el Azteca.

La Selección de México enfrenta a Inglaterra este domingo a las 21 (horario argentino) en uno de los duelos más atractivos que ofrecen los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará en el Estadio Azteca, recinto que ya albergó tres encuentros del Tri: frente a Sudáfrica y República Checa en fase de grupos y contra Ecuador en 16avos de final, mientras que en la segunda fecha enfrentó a Corea del Sur en Guadalajara, por lo que hasta ahora no salió nunca de su país.

Por el momento los dirigidos por Javier "Vasco" Aguirre ganaron todos los partidos que disputaron, con un buen rendimiento en general. Y sueñan con volver a disputar cuartos de final después de 40 años. Inglaterra, por su parte, superó un duro escollo frente a República Democrática del Congo y es una de las selecciones con mejores jugadores en los papeles, pero no pudo trasladar en los últimos años el talento con el que cuenta en obtención de títulos.

Cómo ver México contra Inglaterra por el Mundial 2026 en Argentina

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre México e Inglaterra de este domingo a las 21 (hora de Argentina) será transmitido por DSports, Telefe, MiTelefe, DGO, Telecentro Play, Flow y Paramount+.

Cómo llegan al encuentro México e Inglaterra

El equipo mexicano halló algo que hace mucho tiempo no encontraba: solidez y funcionamiento. Aguirre tiene un equipo de transiciones rápidas, basado en la explosión de Julián Quiñones y Roberto Alvarado. Con un nueve referente de jerarquía como Raúl Jiménez y un prometedor mediocampista todo terreno como Gilberto Mora. Pero esta será su primera prueba fuerte de verdad y la pregunta pasa por si dará la talla de exigencia.

México sueña en grande.

Del otro lado, Inglaterra llega llena de dudas. Contra el equipo congoleño quien se vistió de héroe fue Harry Kane, que volvió a demostrar porque es uno de los mejores delanteros del mundo con un doblete. Pero más allá de un buen ingreso de Gordon y algunas pinceladas de Madueke, da la sensación que el conjunto de Thomas Tuchel aún puede dar mucho más. Y enfrente tendrá un equipo intenso que intentará provocarle el error constantemente, tal como lo hizo frente a Ecuador.

El historial entre México e Inglaterra

El único enfrentamiento en mundiales entre ambos fue en Inglaterra 1966, cuando los Three Lions se impusieron por 2-0. Luego jugaron solo partidos amistosos, con un amplio predominio británico. De los nueve encuentros, Inglaterra ganó seis (incluido un 8-0 en 1961), México dos (ambos como local) y hubo un empate. El último cotejo que disputaron fue en 2010, con victoria de los ingleses por 3-1 en Wembley.