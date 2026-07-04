Trump celebrará aniversario 250 de EEUU con mitin al estilo de campaña en el National Mall

Celebraciones del 4 de julio en Washington

El ​presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemora el sábado el aniversario 250 del país con un mitin político en el National Mall de Washington, un recinto vallado, como colofón ‌a una celebración de varias semanas ‌que ha sido ampliamente criticada por considerarla divisiva.

Por todo Estados Unidos, los estadounidenses tienen previsto celebrar esta festividad patriótica con fuegos artificiales y desfiles. Filadelfia, donde se firmó la Declaración de Independencia de Gran Bretaña el 4 de julio de 1776, ofrecerá magdalenas gratis y un concierto de música pop de seis horas de duración, mientras que Nueva York contará con la presencia de veleros de todo el mundo.

En la capital del país, Trump se situará en el centro de la ​celebración.

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El presidente ha anunciado su ⁠aparición nocturna entre los monumentos emblemáticos de la ciudad como "el mitin de TRUMP más espectacular ‌de todos", acompañado de vuelos de exhibición militares y un espectáculo pirotécnico a ⁠gran escala.

La celebración anual del 4 de julio en ⁠Washington suele atraer a cientos de miles de personas. Este año, los visitantes deberán hacer frente a un refuerzo de las medidas de seguridad, posibles tormentas eléctricas y temperaturas que podrían superar los ⁠38 grados Celsius.

Entre los grupos que llegaron a Washington el sábado se encontraba la ​organización nacionalista blanca Patriot Front. El grupo publicó en las redes ‌sociales que había llegado a la capital, y ‌los fotógrafos de Reuters vieron a cientos de personas vestidas con atuendos de Patriot Front ⁠viajando en los trenes del metro del D.C.

La organización, fundada en 2017, es conocida por su estética y por sus manifestaciones al estilo "flash mob", muy bien organizadas.

Los anteriores presidentes de Estados Unidos se han mantenido al margen de la celebración, pero Trump ha difuminado la línea entre la conmemoración ​oficial y la ‌política al estilo de campaña electoral.

Un organismo no partidista creado en 2016 para gestionar el 250º aniversario ha quedado en gran medida marginado por el grupo "Freedom 250" de la Administración Trump, que ha acordonado gran parte de las 1,5 millas del National Mall para celebrar una "Gran Feria Estatal Americana" con atracciones como una noria, junto a ⁠expositores de grupos conservadores y contratistas de defensa.

Varios estados gobernados por demócratas se negaron a enviar delegaciones, y muchos artistas que tenían previsto actuar se retiraron, alegando preocupaciones por el carácter partidista del evento. Miles de personas asistieron al mitin inaugural de Trump el 24 de junio, pero desde entonces la afluencia de público en el evento ha sido en ocasiones modesta.

Otras actividades bajo la marca "Freedom 250" incluyen un mitin religioso con ponentes en su mayoría cristianos conservadores, y múltiples eventos deportivos, entre ellos una velada ‌de combates de artes marciales mixtas en los terrenos de la Casa Blanca con motivo del cumpleaños 80 de Trump. Para agosto está prevista una carrera de IndyCar en Washington.

La organización "Freedom 250" también ha patrocinado los "Freedom Trucks" que, según los críticos, ofrecen una visión excesivamente religiosa de la historia de Estados Unidos y pasan por alto cuestiones como la esclavitud y la injusticia racial.

Una encuesta de Reuters/Ipsos reveló ‌que la mayoría de los estadounidenses, incluidas tres cuartas partes de los demócratas y la mitad de los republicanos, consideran que los actos de celebración del aniversario 250 se han politizado en exceso.

Trump ha intentado ‌remodelar amplias zonas de la ⁠capital de cara a la celebración, con resultados dispares. Se han renovado muchas fuentes y estatuas, pero la tan publicitada renovación de 15 millones de dólares ​del estanque reflectante del Monumento a Lincoln se ha visto plagada de problemas, y ahora las cámaras de seguridad y los soldados vigilan su pintura descascarillada y sus aguas cubiertas de algas.

(Reportaje de Andy Sullivan; edición de Sergio Non, Alistair Bell y David Gregorio. Editado en español por Natalia Ramos)